Hadžić z novo pričesko in receptom, kako bi dalj časa ostal kot trener Olimpije #video

Zadnji med prvoligaši - manj kot štiri tedne pred prvo evropsko tekmo - so priprave na novo nogometno sezono začeli podprvaki iz Ljubljane. Trener Safet Hadžić, ki Olimpijo sploh prvič vodi od prvega dne priprav, se še ne more pohvaliti z nobeno okrepitvijo, pa čeprav je izgubil dva nosilca igre, Roka Kronavetra in Dina Štigleca.