Aretirali nekdanjega šefa Uefe

Nogometni svet pretresa nov škandal. Francoska policija je nekdanjemu predsedniku Evropske nogometne zveze (Uefa) in zvezdniku francoskega nogometa Michelu Platiniju zaradi suma o koruptivnih dejavnostih pri izboru gostitelja svetovnega prvenstva leta 2022 odvzela prostost in ga privedla na zaslišanje.

Svetovno prvenstvo v Katarju že dalj časa dviga prah zaradi sumov o nečednostih pri izboru gostitelja. Bogata arabska država bo največji nogometni turnir na svetu gostila leta 2022. Tako je bilo odločeno pred 12 leti, ko mu je 24 članov izvršnega odbora Mednarodne nogometne zveze (Fifa) namenilo največ glasov.

Takrat je svoj glas za Katar oddal tudi takratni predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Michel Platini. Prvi mož evropskega nogometa je bil med letoma 2007 in 2015, nato pa ga je na vročem stolčku, s katerega ga je odnesla afera sumljivega plačila s strani takratnega predsednika Fife Josepha Blatterja (leta 2011 mu je nakazal dva milijona švicarskih frankov), nasledil Aleksander Čeferin.

Suspenz mu poteče jeseni

Je Platini prejel podkupnino za oddan glas Katarju za gostitelja SP 2022? Foto: Reuters Platini je zaradi nespoštovanja etičnih pravil in sumov o finančnih nepravilnostih prejel osemletno prepoved delovanja v nogometu, pozneje pa je bil suspenz razpolovljen na štiri leta. 63-letni Francoz se je na odločitev Etične komisije Fife večkrat pritožil in trdil, da je žrtev političnih procesov, a pritožbe niso obrodile sadov. Kazen mu bo potekla oktobra 2019, zanimivo pa je, da je kar 16 izmed 24 nogometnih funkcionarjev, ki so leta 2010 glasovali in odločali o gostitelju SP 2022 v nogometu, prenehalo z delovanjem zaradi suma o nečednih poslih.

Platiniju so po poročanju francoskega medija Mediapart v torek dopoldan odvzeli prostost in ga zaradi preiskave o sumu koruptivnih dejavnostih pri izboru gostitelja SP 2022 odpeljali na zaslišanje na protikorupcijski oddelek francoske pravosodne policije (OCLCIFF) v predmestju Pariza.

Francoska policija je zaslišala tudi Clauda Gueanta, nekdanjega generalnega sekretarja francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja.

To je nov udarec za že tako zamajan ugled bližajočega se SP 2022 v Katarju. Duhove buri tudi zaradi številnih opozoril o nečloveškem ravnanju z gradbenimi delavci, ki v majhni, a zelo bogati državici pospešeno gradijo moderne stadione, pa tudi zaradi zgodovinske odločitve Fife, da bo svetovno prvenstvo prvič potekalo v zimskem mesecu. Zaradi izjemno visokih temperatur v tem delu sveta se bodo najboljši nogometaši na svetu za naslov potegovali decembra.