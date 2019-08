Dragulj slovenskega hokeja pred izzivom kariere

Mladi slovenski hokejski reprezentant Jan Drozg, ki je spomladi podpisal triletno pogodbo z ekipo lige NHL Pittsburgh Penguins, je v domačem Mariboru pred odhodom čez lužo predstavil načrte. Čeprav je realist in ve, da bo preboj v ekipo in igranje v ligi NHL težka naloga, se ne predaja vnaprej in želi izkoristiti morebitno ponujeno priložnost.

Za dvajsetletnika, ki je v zadnjih dveh sezonah igral za Shawinigan Cataractes v mladinski ligi v kanadskem Quebecu, bo prihajajoča sezona največji izziv doslej, saj z njo vstopa v svet poklicnega hokeja. "To je zame velika stopnička. Bomo videli, kako se bo vse skupaj razvijalo. Tudi sam sem bolj radoveden, kako bo, kot pred prejšnjimi sezonami," je dejal Jan Drozg.

Primeren čas za prehod na višjo raven

Drozg že nastopa za člansko slovensko hokejsko reprezentanco. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Moštvo petkratnih zmagovalcev Stanleyjevega pokala, ki se je zadnjih lovorik v ligi NHL veselilo v letih 2016 in 2017, je Drozga v petem krogu izbralo že na naboru leta 2017 in ga poslalo nabirat izkušnje v Kanado. V klubu so ga vseskozi spremljali na tekmah, kot kaže, pa so bili z njim zadovoljni, saj so mu v podpis ponudili dobrih 700 tisoč evrov vredno pogodbo.

To mu ob kopici zvezdnikov v ekipi pingvinov seveda še ne zagotavlja takojšnjega mesta v ekipi, pač pa najverjetneje novo leto kaljenja v ligi AHL. "Najverjetneje bo res tako, a če bodo zadovoljni z mojimi predstavami, morda dočakam tudi priložnost v najmočnejši ligi," je optimističen Mariborčan, ki dodaja, da je njegova ekipa v povprečju že dokaj stara, tako da bo zagotovo kmalu prišlo tudi do pomladitve moštva.

Po igranju na Švedskem in v Kanadi Drozg ocenjuje, da je zdaj verjetno primeren čas za prehod na višjo raven, čeprav bi do tega lahko prišlo že kakšno leto prej. Zaveda se, da je liga NHL fizično zelo naporna, saj ekipe samo v rednem delu odigrajo 82 tekem, zato se želi tudi sam kar najbolje kondicijsko pripraviti.

Treniral bo tudi s Crosbyjem in Malkinom

Sidney Crosby je prvi zvezdnik Pittsburgha v ligi NHL. Foto: Getty Images Poleti razen vsakodnevnih treningov večjih načrtov nima, čas preživlja v fitnesu, sicer pa se skuša vsako leto na sezono pripraviti enako. "Res pa je, da je zdaj nekaj več usklajevanja s kondicijskimi trenerji Pittsburgha in mojim trenerjem tukaj. Vedo torej, kaj se dogaja z menoj," je dejal Drozg, ki bo v ZDA odšel v petek.

Pred mesecem dni se je prek luže že udeležil poletnega tabora svojega novega kluba, ki je po njegovih besedah namenjen predvsem medsebojnemu spoznavanju novih igralcev. Na ledu prav veliko niso bili, pravi in dodaja, da je bilo skupaj tam okoli 40 večinoma mladih hokejistov.

Na tokratne priprave bo po njegovih besedah že prišla celotna ekipa, vključno z zvezdniki, kot sta legendi kluba Sidney Crosby in Jevgenij Malkin. "Tu bo že precej več pravega treninga, po katerem se bo strokovno vodstvo odločilo, ali me bodo zadržali v ekipi ali poslali v katero od ekip AHL," je dejal 20-letni hokejist, ki se je že izkazal tudi v slovenski izbrani vrsti.