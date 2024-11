Slovenski hokejist Jan Drozg ima novega delodajalca. Potem ko je dve polni sezoni in nekaj mesecev letošnje preživel pri Amurju iz daljnega Habarovska, bo v prihodnje igral za tekmeca iz lige KHL Kunlun Red Star.

Gre za kitajski klub, ki vse od sezone 2016/17 igra v Kontinentalni hokejski ligi. Sprva je domoval na Kitajskem, po zahtevnih časih koronavirusa pa domovanje našel v mestu Mitišči v moskovski regiji.

Za Amurjem je zahteven začetek sezone, prikovan je na zadnje mesto vzhodne konference, na 27 tekmah je le petkrat zmagal. Po številnih porazih – trenutno so pri 13 zaporednih v KHL – so pred časom menjali trenerja, zdaj pa sporočili, da so se poslovili od slovenskega napadalca Drozga.

Ta se tako iz zadnjega moštva vzhoda seli k zadnjemu na zahodu. Kunlun Red Star, za katerega je v sezoni 2018/19 igral Rok Tičar, ima po 28. tekmah na računu devet zmag in 19 porazov. V nasprotno smer se po menjavi seli ameriški vratar Matt Jurusik.

25-letni Štajerec je po 23 tekmah pri dveh golih in štirih asistencah, njegovo razmerje +/– pa je pri –11.