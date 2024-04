Ekspresno hitro se je končala letošnja finalna serija Kontinentalne hokejske lige, v kateri so se pomerili hokejisti Metallurga iz Magnitogorska in Lokomotiva iz Jaroslavla. Najboljše moštvo rednega dela vzhodne konference Magnitka je s tekmecem, ki je redni del končal na tretjem mestu zahoda, opravilo na najhitrejši mogoč način. S 4:0 v zmagah.

Prav vse finalne tekme so se končale z zgolj golom razlike v korist Magnitogorska, ki se je Gagarinovega pokala razveselil v torek zvečer na gostovanju v Jaroslavlu, kjer je slavil z 2:1. Glavno nagrado lige KHL je klub, pri katerem zadnje štiri sezone kot trener vratarjev deluje Slovenec Klemen Mohorič, dvignil prvič po letu 2016.

Tudi na zadnji tekmi se je izkazal mladi vratar prvakov in novinec v ligi Ilja Nabokov, ki je tudi na radarju lige NHL.

Enaindvajsetletnik, nad katerim je bedel Mohorič, je na 23 tekmah končnice zaustavil kar 94,2 odstotka vseh strelov in si prislužil naziv najkoristnejšega igralca končnice (MVP). Čeprav je bila to zanj prva polna sezona v ligi KHL, se je prelevil v prvega vratarja Magnitogorska.

21-year-old goalie Ilya Nabokov named the MVP of 2024 Gagarin Cup Playoffs! Not bad for a rookie, eh? pic.twitter.com/H3DVlE7Kh7

Magnitogorsk je v končnici najprej s 4:2 v zmagah izločil Amur Habarovsk, za katerega je drugo leto zapored igral Jan Drozg, v konferenčnem polfinalu s 4:2 ugnal Spartak Moskvo, v konferenčnem finalu s 4:3 Avtomobilist Jekaterinburg, v finalu pa s 4:0 Lokomotiv Jaroslavl.

It's gonna be a long night for these guys. Well deserved. pic.twitter.com/fjhlybKZTY