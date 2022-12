Po neuresničenih ameriških sanjah se je dobro znašel v Rusiji

Tekmovalna vrata Kontinentalne hokejske lige (KHL) so v zadnjih dneh zaprta, v ospredju je namreč tekma zvezd KHL v Čeljabinsku, moštva pa se bodo na lov za zmage znova podala 19. decembra. Takrat bo na delu tudi Amur Habarovsk, prvo moštvo po sezoni 2018/19 v KHL s slovenskim igralskim pridihom.

Dober mesec je namreč minil, odkar je v njegovem dresu premiero v večinoma ruski družbi doživel napadalec Jan Drozg. Štajerec, ki so ga pred leti na naboru lige NHL izbrali pri Pittsburgh Penguins, a priložnosti med klubsko smetano ni dobil, prav tako pa pravega mesta pod soncem ni našel pri podružnicah AHL, je oktobra sprejel ruski izziv.

Do konca sezone je podpisal sodelovanje s klubom z daljnega ruskega vzhoda, ki domuje le streljal od meje s Kitajsko, v Habarovsku, kjer je pred skoraj desetletjem igral Jan Muršak.

Po treh letih in pol ter Saboliču

Amur je bil ob Drozgovem prihodu trdno na dnu vzhodne konference, na 25 tekmah so do takrat zmagali zgolj osemkrat. Slovenec je udejstvovanje na KHL začel 8. novembra in se z novimi soigralci takoj veselil velike zmage. Prvič po 12 letih so doma premagali moskovski Dinamo, legionar pa je k zmagi prispeval podajo. Sledila je nova zmaga, tokrat nad vodilnim in renomiranim SKA iz Sankt Peterburga, zatem pa so za tretje zaporedno slavje na kolena spravili Čeljabinsk. Takrat je dosegel svoj prvi gol v KHL in prvega "slovenskega" po marcu 2019, ko je kot zadnji od Slovencev v tem tekmovanju zadel Robert Sabolič.

Prvi zadetek Drozga v KHL:

Welcome to the league, Jan Drozg 🇸🇮!



This is first goal by Slovenian player in KHL since March 6, 2019 (Robert Sabolic 🇸🇮). pic.twitter.com/15UMx1sNaU — KHL (@khl_eng) November 14, 2022

Drozg se je v mesecu dni pri klubu, ki so ga tudi po njegovem prihodu pretresale kadrovske menjave – slovesa tujcev in izmenjave z drugimi klubi –, znašel dobro. Poteza glavnega trenerja Vadima Yepanchintseva, da ga je umestil v tretji napad s centrom Denisom Vikharevom, ki je vklub prišel sočasno z Drozgom in Sergejem Dubakinom, je obrodila sadove. Trio se je na ledu uspešno ujel in je izjemno učinkovit.

23-letni legionar je v 13 tekmah do danes zbral deset točk, štiri gole – dva zmagovita – in šest asistenc, kar ga uvršča na četrto mesto med strelci in šesto med asistenti kluba, pri čemer so vsi odigrali vsaj še enkrat toliko tekem. Na ledu povprečno preživi slabih 15 minut in pol, njegovo razmerje +/- je +5. Eno najboljših tekem do zdaj je odigral proti Neftehimiku iz Nižnekamska, ko je k najvišji franšizni zmagi nad omenjenim moštvom (5:1) prispeval tri točke (gol in podaji).

Jan Drozg 🇸🇮 scores 2nd goal in 3 games, leads Amur to victory in Astana! pic.twitter.com/ar7zZ6PkRs — KHL (@khl_eng) November 19, 2022

Trenutno na mestih za končnico, a boj bo še dolg

Nekateri ruski mediji ga vidijo kot pomemben člen pri boju za končnico. Drozg se je na 13 temah osemkrat veselil zmage, petkrat so izgubili, a ob dveh porazih vpisali točko. Klub, ki v KHL sicer ne kotira visoko, je bil v zadnjih 14 sezonah le dvakrat v končnici. Trenutno na vzhodu zaseda osmo mesto med 11-erico, ki kot zadnje vodi v izločilne boje. Do teh je sicer še daleč, trojica pa ni daleč za Amurjem.

Vodilna ekipa lige je SKA, ki je na 41 tekmah izgubil le osemkrat, na vzhodu pa najbolje kaže Avtomobilistu iz Jekaterinburga.