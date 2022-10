Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski napadalec Jan Drozg bo po petih sezonah, ki jih je bolj ali manj preživel v ZDA in Kanadi, v prihodnje igral v Kontinentalni hokejski ligi. Nosil bo dres kolektiva Amur Habarovsk, s katerim je sodelovanje sklenil do konca sezone. Ruski klub, za katerega je pred skoraj desetletjem igral Jan Muršak, je trenutno zadnji v vzhodni konferenci.

Eden zadnjih slovenskih legionarjev, ki je razjasnil vprašanje klubske prihodnosti, je Jan Drozg. 23-letni napadalec je zadnjih pet let igral v Kanadi in v ZDA. Potem ko ga je leta 2017 na naboru lige NHL kot 152. po vrsti izbral Pittsburgh Penguins, je Štajerec igral v kanadski mladinski ligi in bil član AHL podružnice Pittsburgha, naskok na najmočnejšo ligo na svetu pa mu v tem času ni uspel.

V zadnji sezoni je najprej nosil dres Wilkes-Barre/Scranton Penguins, nato pa se marca v upanju po novem začetku in več priložnosti preselil k AHL podružnici Detroit Red Wings Grand Rapids Griffins. Po koncu tekmovalnega obdobja se mu je pogodba iztekla, tako da se je znašel na trgu dela.

Dolgo časa je bil brez kluba, v drugi polovici oktobra pa se je za sodelovanje dogovoril z ruskim klubom Amurjem iz Habarovska. Ta nastopa v Kontinentalni hokejski ligi, v kateri so Slovenci zadnjič igrali v sezoni 2018/19. Kot so zapisali na družbenem omrežju, je Drozg podpisal do konca sezone.

Amur - zanj je pred dolgimi leti, ko je še začenjal KHL kariero, igral Jan Muršak - je trenutno predzadnji v ligi, zadnji v vzhodni konferenci. Na 20 tekmah je zbral šest zmag.