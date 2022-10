Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mesec dni za tem, ko so oživela hokejska ligaška tekmovanja v Evropi, je delodajalca našel tudi slovenski čuvaj mreže Luka Gračnar. Vrata do Francije mu je odprla poškodba vratarja tamkajšnjega prvoligaša Angersa. Ta je za nedoločen čas ostal brez Američana Ewana Cowleyja, ki je moral na prisilni počitek.

V klubu so zamenjavo zanj našli v 28-letnem Gorenjcu, ki je lansko sezono preživel v drugi nemški ligi pri Eispiraten Crimmitschau. "To je pomembna okrepitev za prihajajoče tekme, še posebej za celinski pokal," so med drugim zapisali na uradni spletni strani trenutno druge ekipe Ligue Magnus.

Gračnar se je po začetkih na domačih Jesenicah preselil na Solnograško, kjer je šel skozi akademijo Salzburga, s katerim je trikrat postal prvak lige EBEL. Po osmih letih pri rdečih bikih je moral leta 2018 najti novo hokejsko domovanje. Od takrat je zamenjal več sredin, igral je na Slovaškem (Poprad), v ligi ICEHL (Innsbruck, Linz), na Norveškem (Storhamar) in v Nemčiji (Eispiraten Crimmitschau).

Angers bo konec tedna gostil Celinski pokal Angers bo konec tedna prizorišče ene skupine Celinskega pokala, Jeseničani pa bodo igrali v Asiagu. Foto: Peter Podobnik/Sportida Angers bo v prihodnjih dneh gostil drugi krog Celinskega pokala. Ob njem bodo v skupini C igrali še madžarski Ferencvarosi, romunski SC Miercurea Ciuc in hrvaški KHL Sisak.



V drugem krogu bodo konec tedna sodelovali tudi člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki jih čakajo tekme v Asiagu. Ob novincu ICEHL bodo palice prekrižali še s srbskim klubom Vojvodina Novi Sad in turškim Buz Adam Istanbul. Zmagovalca skupin bosta napredovala v tretji krog.

Boštjan Goličič je v novi sezoni Ligue Magnus zelo razpoložen, na desetih tekmah je vknjižil 12 točk, kar ga uvršča na tretje mesto po točkah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Gračnar ne bo edini vratar v Ligue Magnus. Že vrsto let za Rouen brani Matija Pintarič, ki trenutno okreva po poškodbi rame.

V ligi igrata tudi napadalec Boštjan Goličič, ki mu gre odlično. V dresu Gapa je po desetih tekmah pri 12 točkah (šestih golih in prav toliko asistencah), kar ga uvršča na tretje mesto tekmovanja po točkah. Branilec Miha Štebih je na devetih tekmah Nice petkrat asistiral.