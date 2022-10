Olimpija se je poslovila s porazom pri švicarskem prvaku

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na zadnji tekmi hokejske lige prvakov na gostovanju pri švicarskem prvaku Zugu, ki je v izločilne boje napredoval s prvega mesta, izgubili z 2:5. V osmini finala bomo spremljali vsaj enega Slovenca Jana Muršaka in soigralce Frölunde. Pomembna tekma zvečer čaka Salzburg, katerega član je Aljaž Predan.

Ljubljanski hokejisti so s pričakovanim porazom končali nastope v ligi prvakov. To je bil njihov šesti poraz na šesti tekmi, švicarski Zug, ki si je s petimi zmagami že pred obračunom z Ljubljančani zagotovil napredovanje v osmino finala in je lahko tudi odpočil kar nekaj igralcev, se je spet izkazal za precej boljšega tekmeca. Predvsem je Ljubljančanom pokazal, kako se izkoriščajo svoje priložnosti, še posebno ob številčni premoči na ledu (Švicarji so svoji dve priložnosti izkoristili, gosti svojih dveh ne), v polju posebno velike razlike niti ni bilo. So pa domači tudi veliko več streljali na tekmečeva vrata.

Slovenski prvaki, njihov trener Mitja Šivic je nekoliko pomešal napadalne trojke, so tekmo sicer začeli pogumno, a domači so jih hitro umirili. Po zapravljeni priložnosti Luke Kalana, ki se je sam znašel pred vratarjem, so že v četrti minuti povedli. Kalan je moral na klop za kaznovane, številčno prednost so domači z mojstrsko akcijo izkoristili, nato pa ob izenačenim številčnem stanju na ledu dosegli še en gol.

Tadej Čimžar je tako kot na prvi tekmi proti Švicarjem tudi tokrat zadel. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prednost igralca več je imela v zadnjem delu prve tretjine tudi Olimpija, a bila nenevarna, še pred tem pa je Tadej Čimžar zadel zunanji del vratnice. V zadnjih sekundah prvega dela je imel priložnost tudi Joseph Garreffa, toda švicarski vratar se ni pustil premagati.

Kalan je imel lepo priložnost tudi v drugi tretjini in tako kot v prvi tretjini je takoj sledila kazen. Švicarji so spet izkoristili številčno premoč, ko je bil izključen Aljoša Crnovič. Nato so zadeli še vratnico, v 27. minuti pa storili napako v pred golom, kar sta izkoristila Žiga Pance in Čimžar. Prvi je podal, drugemu pa ploščice ni bilo težko potisniti v mrežo.

Domači so hitro odgovorili, ko je svoj drugi gol na tekmi dosegel slovaški reprezentant Peter Cehlarik. Do konca tekme je nato še bilo nekaj priložnosti na obeh straneh, Olimpija je eno izkoristila, v 55. minuti je bil strelec Garreffa, domači pa so končni izid postavili, ko je Olimpija iz vrat potegnila vratarja Žana Usa in ga zamenjala s šestim igralcem.

Salzburg kljub porazu napredoval

Zvečer je pomembno srečanje v izenačeni skupini E odigral Salzburg (Aljaž Predan). Prvaki ICEHL so palice prekrižali z vodilnim Fribourgom in izgubili po izvajanju kazenskih strelov. Poraz ni bil usoden, saj so rdeči biki kljub temu napredovali.

Fehervar Anžeta Kuralta je v zadnji tekmi z 1:0 premagal Katovice in potrdil tretje mesto. Nobena ekipa že pred dvobojem ni imela več možnosti za izločilne boje.

Kdo je napredoval v izločilne boje? Lulea, Jukurit, Zug, Grizzly Wolfsburg, Tappara, Munchen, Rogle, Zurich, Fribourg, Red Bull Salzburg, Straubing Tigers, Farjestad, Mountfield HK; Frolunda, Skelleftea, Davos.

Muršakovi s peto zmago, hud poraz oslabljenega Beljaka

Že v torek so skupinski del s peto zmago končali Jan Muršak in soigralci Frölunde, ki so s 7:4 premagali Grenoble in skočili na prvo mesto. S tega jih je v sredo izrinil Mountfield HK, ki je zanesljivo odpravil Berlinčane (8:2). Jan Muršak bo s Frolundo pričakovano igral v osmini finala. Foto: Guliverimage

Zadnjo tekmo je že odigral tudi Beljak Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča. Na zahtevno gostovanje je poslal okrnjeno zasedbo, nekateri so manjkali zaradi poškodb in bolezni, določeni so dobili počitek. Korošci - Saboliča ni bilo v postavi - so pri zmagovalcu skupine Straubingu izgubili s kar 0:8.

Izločilni boji se bodo s 16 ekipami začeli sredi novembra.