Težko bi v Ljubljani videli boljšo ekipo

Slovenski hokejski prvak HK SŽ Olimpija bo zvečer v Tivoliju gostil dvakratnega zaporednega švicarskega prvaka Zug. Favorizirani Švicarji so trdno na prvem mestu skupine s štirimi točkami naskoka pred nemškim Wolfsburgom, ki jim je na štirih tekmah sezone v ligi prvakov edini vzel točko.

"Težko bi v Ljubljano dobili boljšo ekipo kot je Zug, ki se spogleduje z evropskim naslovom in ga želi osvojiti. So izjemno dobra ekipa, tudi sama švicarska liga je na zelo visoki ravni. Čaka nas zelo težko srečanje. Želim si, da bomo drsalno dobri, da bomo imeli noge, ki nas bodo pognale. In da bomo imeli publiko, ki nas bo ponesla. Če govorimo o ravni švicarske lige – v ponedeljek sta se na pripravljalni tekmi pomerila Bern in NHL-moštvo Nashville Predators, slavili so slednji s 4:3. Zug pa je na švicarski lestvici uvrščen pred Bernom. To je pomemben podatek, da se tudi ljudje zavedajo, proti kakšnim nasprotnikom igramo in za kako dobre ekipe gre. Vsi lepo vabljeni, obeta se hokejski spektakel," sporoča trener Olimpije Mitja Šivic.

Zug Foto: Guliverimage

"Agresivno, požrtvovalno, drug za drugega, pri tem pa poskusiti uživati"

"Pokazati vse, kar znamo, igrati agresivno, hitro, drug za drugega, se žrtvovati in poskusiti uživati." Foto: Grega Valančič/Sportida "Veseli nas, da gremo v to tekmo s tremi zmagami. Morda tekma prihaja res ob nekoliko nepravem času, saj smo kar utrujeni, sredi težkega ritma. Se pa vsi želimo dokazati, pokazati, da lahko igramo proti boljšemu nasprotniku, nekako se želimo postaviti na hokejski zemljevid. Ogledali smo si tekme, ko so igrali s Turkujem in Wolfsburgom. Nadigrali so vsakega nasprotnika. Nekako smo si rekli, da moramo pokazati vse, kar znamo, igrati agresivno, hitro, drug za drugega, se žrtvovati in poskusiti uživati," pa pred srečanjem pravi branilec zmajev Aleksandar Magovac.

Olimpija je na vseh štirih tekmah – dvakrat se je pomerila z Wolfsburgom in dvakrat s Turkujem – izgubila in je pri nič točkah. Po večerni tekmi jo v ligi prvakov prihodnji teden čaka le še gostovanje pri večernem tekmecu v Švici.

Salzburg (Aljaž Predan) se bo v sredo s Fribourgom pomeril za prvo mesto v skupini.

Visoka zmaga Muršakovih

Nekdanji slovenski reprezentant Jan Muršak je s švedskim klubom Frölunda prvo mesto v skupini potrdil pri zadnjem Grenoblu, Beljak Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča pa je na domačem ledu izgubil proti nemškemu prvoligašu Straubing Tigers (1:3). Edini gol za VSV je zabil prav Sabolič v 13. minuti tekme. Jan Muršak se je s soigralci v torek veselil visoke zmage pri Grenoblu. Foto: Guliverimage

Fehervar AV19, katerega član je Anže Kuralt, pa že pred današnjo tekmo ni imel več možnosti napredovanja, a je z zmago nad Katovicami v gosteh (4:2) le vknjižil prve točke.