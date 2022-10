Olimpija z zmago v podaljšku začinila slavnostno slovo Aleša Mušiča

Hokejisti HK SŽ Olimpija so danes spodbujeni s popotnico petkove zmage na Dunaju prišli še do tretje zmage v ICEHL. V Tivoliju so gostili aktualnega podprvaka tekmovanja Fehervar AV19, za katerega igra tudi reprezentančni napadalec Anže Kuralt, in ga premagali s 4:3 po podaljšku. Izjemen odločilni gol je v 62. minuti tekme dosegel Aleksandar Magovac. Pred dvobojem je bilo v ljubljanski dvorani slavnostno, ob upokojitvi dolgoletnega zmaja Aleša Mušiča so namreč pod strop dvorane dvignili njegovo šestnajstico.

Ljubljansko moštvo je odigralo tretjo tekmo v tem tednu. V sredo so zmaji na Jesenicah osvojili pokalno lovoriko, v petek so po hudem boju in sijajni predstavi vratarja Anthonyja Morroneja slavili v avstrijski prestolnici, danes pa so palice prekrižali še z madžarskim kolektivom iz Szekesfehervarja, finalistom lanske sezone.

Ekipi sta se pred desetimi dnevi merili na Madžarskem, zmagala pa je Olimpija in to ponovila tudi tokrat. A niti približno ni šlo zlahka. Zmaji so v prvi tretjini z goloma Nika Simšiča in Roka Kapela povedla z 2:0, v drugih 20 minutah igre pa so Madžari pripravili popoln preobrat. Vertes, Nilsson in Bartalis so poskrbeli za vodstvo gostov s 3:2, podaljšek pa je nato v 51. minuti tekme domačim pristreljal igralec tekme Nik Simšič. V dodatnem igralnem času so zmaji potrebovali le slabi dve minuti za četrti gol, ob igri z igralcem več ga je dosegel Aleksandar Magovac, in Ljubljančani so se veselili zmage.

S to so polepšali slavnostni dan, tik pred tekmo se je namreč na ledu Hale Tivoli odvila krajša slovesnost ob slovesu dolgoletnega kapetana Aleša Mušiča. Njegov dres s številko 16 so obesili pod strop dvorane in se tako poklonili legendi kluba.

Olimpija je danes sicer pogrešala Marca Oliviera Valleranda, Miho Zajca in Marka Čepona.

Liga ICEHL, 6. krog Nedelja, 2. oktober

HK SŽ Olimpija : Fehervar AV19 4:3 (2:0, 0:3, 1:0, 1:0) – po podaljšku

1:0 Simšič (Dodero, Kapel, 6.), 2:0 Kapel (Simšič, Čimžar, PP1, 18.), 2:1 Vertes (Bartalis, Terbocs, 22.), 2:2 Nilsson (Stipsicz, Bartalis, 26.), 2:3 Bartalis (Terbocs, 38.), 3:3 Simšič (Dodero, Mapel, 51.), 4:3 Magovac (Kapel, Simšič, PP1, 62.) Red Bull Salzburg : EC KAC 4:6 (1:2, 2:1, 1:3)

Aljaž Predan (Salzburg) je sprožil en strel na vrata KAC-a; Rok Tičar (KAC) je bil podajalec pri tretjem golu Celovca, vratar Val Usnik (KAC) ni dobil priložnosti za igro. Pioneers Vorarlberg : Bolzano 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Luka Maver (Volarberg) je bil strelec prvega gola na tekmi, na vrata Bolzana je sprožil dva strela. VSV Beljak : Graz 99ers 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Robert Sabolič (Beljak) je dvakrat streljal na vrata Gradca, Blaž Tomaževič (Beljak) enkrat; Kena Ograjenška (Graz) ni bilo v kadru. Vienna Capitals : Val Pusteria 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) Sobota, 1. oktober

Innsbruck : Black Wings Linz 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)