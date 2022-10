Mitja Šivic: Našli način, kako zmagati, in preživeli

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v avstrijski prestolnici na kolena spravili Dunajčane, ti so zmaje dodobra nastreljali, a je v vratih blestel kanadski čuvaj mreže Anthony Morrone. "V zadnjih minutah tekme so močno pritisnili, mi pa smo preživeli. Imeli smo odličnega vratarja. Našli smo način, kako zmagati," je bil po petkovi zmagi (3:2) vesel glavni trener Olimpije Mitja Šivic. Že v nedeljo bo s svojimi varovanci iskal tretjo ICEHL-zmago. V Tivoliju bodo pred obračunom ob 17.15 upokojili šestnajstico Aleša Mušiča.

Spopad "prestolničarjev" je po 60 minutah hudega boja in pritiska domačih pripadel Ljubljančanom, ki so na trenutke trpeli, a jih je med vratnicama reševal vratar Anthony Morrone. V prvi tretjini je zaustavil vseh 18 strelov, Olimpija je sprožila le tri, ob koncu srečanja pa se je podpisal pod kar 48 obramb (razmerje v strelih 50:21). Skupaj s soigralci je ob koncu zdržal nalete gostiteljev in se veselil druge zmage v tekmovanju.

Zeleno-beli so povedli v začetku druge tretjine, ko je mrežo Dunaja načel Joona Erving, Dunajčani so v 35. minuti izenačili, tik pred iztekom tretjine pa je Tadej Čimžar zadel za novo vodstvo čete Mitje Šivica. Vodstvo je v začetku zadnjega dela na +2 zvišal Chris Dodero. Dunaj je šest minut pred koncem znižal in vse sile usmeril v napad, a je ljubljanska zasedba zdržala in odpeljala prestižno zmago.

V golu se je z 48 obrambami izkazal Anthony Morrone. Foto: Leo Vymlatil

"Dunaj je bil izjemen, mi pa smo preživeli"

"Dunaj je bil tokrat odličen. Ogledal sem si dve njihovi tekmi in moram reči, da so bili tokrat res izjemen tekmec, precej boljši kot proti Celovcu in Pioneers. Če pa pogledam nas, smo bili v prvih šestih minutah dobri, nato pa so oni s power-playem dobili trenutek. Nismo najboljši ob igralcu manj, smo pa imeli izjemnega vratarja. Oni so bili sprva bolj lačni od nas, a mi nismo popuščali, nismo se predajali, v drugi tretjini smo bili bolj izenačeni, momentum je bil nekaj časa pri nas, nekaj pri njih ... V zadnjih sedmih minutah zadnje tretjine so močno pritisnili, mi pa smo preživeli ... Nekako so se nam stvari sestavile. Odličen vratar, tudi ko smo delali napake, smo se še naprej borili in našli način, kako zmagati. Zadovoljen sem s tem, kar so fantje pokazali tokrat, a zdaj moramo že gledati naprej in v naslednjo tekmo vnesti isti ekipni trud," je misli po zmagi v izjavi za uradno spletno stran lige strnil slavljenec Šivic.

" V zadnjih sedmih minutah zadnje tretjine so močno pritisnili, mi pa smo preživeli ... Nekako so se nam stvari sestavile. Odličen vratar, tudi ko smo delali napake, smo se še naprej borili in našli način, kako zmagati," je bil zadovoljen Mitja Šivic. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pred nedeljskim gostovanjem podprvaka upokojitev zelene šestnajstice

Nova tekma njegove varovance čaka že v nedeljo ob 17.30, ko bo v Tivoliju gostoval aktualni podprvak iz Szekesfehervarja, ki so ga v tej sezoni že premagali, na Madžarskem s 3:2. Pred srečanjem bodo v ljubljanski dvorani pod strop dvorane obesili zeleno šestnajstico dolgoletnega člana Olimpije Aleša Mušiča. Pri Olimpiji gledalce pozivajo, naj bodo v dvorani ob 17.15.