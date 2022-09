Hokejisti Olimpije so pokalni zmagovalci. V finalu pokala so Jeseničane premagali s 4:2.

Hokejisti Olimpije so pokalni zmagovalci. V finalu pokala so Jeseničane premagali s 4:2. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v finalu Pokala Slovenije v Podmežakli večnega tekmeca HDD SIj Acroni Jesenice premagali s 4:2 in ubranili pokalno lovoriko.

Finale Pokala Slovenije je bil znova v znamenju večnega derbija, ki v tej sezoni ne bo prav pogosto na sporedu. HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija drugo zaporedno sezono igrata na različnih ravneh, železarji v Alpski ligi, zmaji v kakovostnejši ICEHL, državnemu prvenstvu pa se bosta za razliko od zadnjih let pridružila v poznejši fazi. Chris Dodero je v 26. minuti zadel za drugo vodstvo Olimpije. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Vloga favorita je bila na strani zeleno-belih, ki so se jim visoko motivirani domači dobro upirali, a so zmaji na koncu z zmago s 4:2 ubranili naslov pokalnih zmagovalcev.

Lanski finalisti alpske lige Jeseničani na uvodu niso prepustili pobude tekmecem. Ti so bili sicer boljši v uvodu prve tretjine, ko sta imela priložnosti Joona Erving in predvsem Žiga Pance, ta je v eni akciji dvakrat nevarno meril in zadel tudi vratnico. Jeseničani so bili vse bolj enakovredni in tudi vse bolj ogrožali vratarja Žana Usa. Ravnotežje je nato s prvim ljubljanskim zadetkom, ki je bil plod samostojnega prodora, prekinil Jaka Sodja v 19. minuti. A so bili železarji, ti so v eni od akcij sredi tretjine tudi že zadeli okvir vrat, ob koncu blizu izenačenju, toda ob prvi številčni prednosti na tekmi je nevaren strel Erika Svetine Ljubljančanom le uspelo odbiti.

Jeseničani pa so takoj na začetku drugega dela le izkoristili "power play", po uigrani akciji je bil v 21. minuti strelec Svetina. Gostje so delovali precej razglašeno, med drugim so imeli v 22. minuti na voljo celo kazenski strel, toda poskus Tadeja Čimžarja je domači vratar Antti Karjalainen ubranil. Rahlo premoč v naslednjih minutah so zeleno-beli nato le spremenili v zadetek, za novo vodstvo je poskrbel Chris Dodero.

Gostje so nato tudi imeli na voljo prvo prednost igralca več, vendar so bili povsem nenevarni, domači kapetan Gašper Glavič pa je pobegnil v protinapad in imel nevaren poskus za izenačenje, a je Us branil.

V zadnji tretjini so sprva gostje zapravili še eno številčno prednost, a je potem ob izenačenih močeh z natančnim strelom Kristjan Čepon povišal vodstvo. Domači se niso predajali, najprej so dobili darilo v obliki novega "power playa", ko so zmaji imeli na ledu šest igralcev. A je ta prednost kljub temu, da so bili precej bolj nevarni kot prej tekmeci, tudi ostala neizkoriščena. Vendar je po strelu Luke Ščapa pet minut pred koncem plošček pred golom zadel enega od gostujočih branilcev in končal v mreži, to pa je dalo krila domačim. Silovito so pritisnili in imeli še nekaj nevarnih akcij, ob koncu so poskušali še brez vratarja. To pa je izkoristil Gregor Koblar in s strelom na prazna vrata potrdil zmago.

Olimpija je ubranila pokalno lovoriko. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kalan: Naporno, a na koncu smo zasluženo zmagali

"V derbiju se vedno zgodi podobna zgodba, nekdo je velik favorit, drugi pa 'underdog', na koncu pa se vedno razvije zelo dobra tekma. Tisti, ki je na papirju slabši, da več od sebe, kot bi na navadnih tekmah. Tako je vedno zanimivo za nas in gledalce. Naporno, na koncu pa smo zasluženo zmagali. Lovorika je lovorika, takole se nabirajo in se polni klubska vitrina," je tekmo ocenil napadalec gostov Luka Kalan.

"V tekmo seveda ne greš, da boš izgubil. Šli smo po zmago, letošnji žreb nam je omogočil igranje pred domačim občinstvom in bi se res rad vsakomur zahvalil. Na koncu pa je prisotno razočaranje, čutili smo, da bi lahko dosegli kakšen zadetek več in tekmo obrnili povsem drugače, kot se je", pa je dejal kapetan domačih Gašper Glavič.

Fotogalerija tekme (foto: Peter Podobnik/Sportida):

Pokal Slovenija, dvorana Podmežakla, Jesenice Sreda, 28. september

HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

0:1 Sodja (Šturm, Beričič, 19.), 1:1 Svetina (E. Pance, Logar, 21., PP1), 1:2 Dodero (Kapel, Neill 26.), 1:3 K. Čepon (Dodero, Kalan, 44.), 2:3 Ščap (55.), 2:4 Koblar (K. Čepon, 60., EN)



PP1 - zadetek z igralcem več

EN - zadetek v prazen gol