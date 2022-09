"Glede na to, da bomo začetek sezone preživeli v gosteh, smo nekoliko prilagodili sistem igre. Igrati moramo ekipno, saj nimamo takšnih igralcev, ki bi sami reševali večino tekem. Če na začetku nismo bili strelsko učinkoviti, smo to zdaj popravili, prišli so tudi rezultati," je ob nedeljski zmagi Celovca nad Olimpijo dejal napadalec koroškega moštva Rok Tičar, ki na zadnjih dveh tekmah ICEHL ni bil edini Slovenec v celovškem napadu. Priložnost v tem je dobil 18-letni Luka Gomboc. "Slovenski fantje zasluženo dobivajo priložnost," je o 15 let mlajšem rojaku dodal standardni član slovenske reprezentance.

Za in pred hokejisti najbolj trofejnega avstrijskega kluba Celovca je kopica gostovanj. Vse od začetka sezone pa do 16. oktobra, ko je prevideno, da bo prenovljena dvorana, ki bo nosila ime po pokojni mecenki Heidi Goëss-Horten, gostila prvo tekmo, bodo igrali v gosteh.

Sezono v ICEHL so Korošci začeli z dvema porazoma (2:5 v Innsbrucku in 1:2 pri novincu Vorarlberg Pioneers), nadaljevali pa z zmagama. Najprej so s 4:0 odpravili Dunajčane, v nedeljo pa s 4:2 premagali Olimpijo. "Po prvih dveh tekmah, sploh proti Vorarlbergu, ko smo bili občutno boljši, pa nismo znali dati gola, smo zdaj počasi začeli dosegati gole, bolj hoditi pred vratarja, kar je bil poglavitni cilj, rezultati pa so vidni," je po nedeljski zmagi v Tivoliju v pogovoru z novinarji dejal napadalec Rok Tičar, ki za avstrijski kolektiv igra od začetka leta 2020.

Celovčani so Olimpijo v nedeljo premagali s 4:2. Foto: HK Olimpija/Domen Jančič

Uspe jim lahko le kot ekipi

"Glede na to, da bomo začetek sezone preživeli v gosteh, smo morali nekoliko prilagoditi sistem igre, tako da zdaj igramo malo drugače, kot bomo potem morda doma. Smo ekipa, v kateri mora biti prav vsak stoodstoten na tekmi, igrati moramo povezano, slediti sistemu. Če kdo ne dela tega, kar se dogovorimo, ni dobro, saj nimamo igralcev, ki bi lahko reševali večino tekem sami, zato poskušamo igrati čim bolj ekipno," o receptu za uspeh razmišlja 33-letni slovenski reprezentant, s petimi točkami (dvema goloma in tremi asistencami) na štirih tekmah ICEHL prvi na točkovni lestvici kluba.

Tičar ne skriva visokoletečih ciljev po naslovu prvaka, ki ga je s Celovcem osvojil v sezoni 2020/21, lani pa so obstali v četrtfinalu: "Se pa zavedamo, da ne bo lahko, da je pot do tja dolga in da je treba iti počasi."

Tičar poudarja pomen ekipnega dela: Nimamo igralcev, ki bi večino tekem lahko reševali sami. Foto: Guliverimage

Kopica Slovencev

Val Usnik je drugi vratar Celovca, pri katerem vlogo trenerja vratarjev opravlja Andrej Hočevar. V Celovcu službuje in se kali še precej slovenskih moči. Foto: Sportida Koroški kolektiv ima precej slovenskega pridiha, drugi vratar je Val Usnik, trener vratarjev nekdanji reprezentant Andrej Hočevar. Še več Slovencev je v drugi ekipi, ki igra v Alpski ligi: ob izkušenem branilcu Andreju Tavžlju še Luka Gomboc, Nal Brodnik, Luc Slivnik, Anže Šiftar, pri Celovcu se kalita še Tit Smolnikar pa Jan Goličič ... tehnični vodja mlajše ekipe je Andrej Hebar ...

18-letni napadalec Gomboc si je na zadnjih dveh tekmah prislužil mesto v prvi ekipi in zaigral tako na Dunaju kot v Ljubljani, kjer ga je Petri Matikainen v igro poslal v začetku, nato pa ga posedel na klop.

"Slovenci zasluženo dobivajo priložnost. Fantje dobro delajo, so zelo zavzeti, dobro igrajo v drugi ekipi, pridno trenirajo. Luka je to pokazal, prepričan sem, da bo nadaljeval tako zavzeto, verjamem, da so pred njim in preostalimi še velike stvari," o desetletje in pol mlajšem rojaku pravi Tičar.

"Velika čast, nudijo mi vse, kar potrebujem" 18-letni Luka Gomboc je v zadnjih dneh dobil priložnost v prvi članski ekipi Celovca, ki je zmagala na Dunaju in v Ljubljani. Foto: Pe. M.

Gomboc na Koroškem hokejsko raste od leta 2018, lansko sezono je sicer preživel v kanadski mladinski ligi, a se pred letošnjo vrnil v bližino doma.

"V Celovcu so vse stvari urejene, kot morajo biti. Mladi dobivamo priložnost. Ko se ta ponudi, jo poskušamo čim bolje izkoristiti. Sam sem trdo delal v Alpski ligi, menim, da so to opazili. Na Dunaju mi je uspelo izkoristiti priložnost, tako da sem ostal v ekipi, zdaj pa bomo videli, kako naprej," meni najstnik, ki na Koroškem obiskuje zadnji letnik srednje šole.

"V veliko čast mi je igrati za Celovec. Zdi se mi, da sem se tam dobro znašel, nudijo mi vse, kar potrebujem, tudi stanovanje. Srednjo šolo sem začel tam, zdaj me čaka še zadnje leto, matura. V šoli so se mi prilagodili, ker me veliko ni bilo, tako da sem zadovoljen. Zagotovo je vse skupaj lažje, ker nas je Slovencev tam kar veliko. Pomagaš novim, ko pridejo, starejši pomagajo tebi ..." je zadovoljen otrok blejske hokejske šole, ki med svoje vrline uvršča drsanje, med elemente, ki jih bo treba izboljšati, pa igro v obrambi in fizično igro.