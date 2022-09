Olimpija za prvo zmago na kolena spravila podprvake

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri aktualnem podprvaku tekmovanja v Szekesfehervarju z zadetkom Tadeja Čimžarja minuto pred koncem rednega dela zmagali s 3:2 in vknjižili prvo ICEHL zmago sezone.

Olimpija bo prvo domačo tekmo ICEHL dočakala v nedeljo, ko bo ob 17.30 v Tivoliju gostoval Celovec.

Celovec do prve zmage, Innsbruck nadaljuje zmagovito

Celovec Roka Tičarja in Vala Usnika je po dveh ničlah in razočaranju z začetka sezone na gostovanju na Dunaju vknjižil prvo zmago, zmagali so s kar 4:0. Tičar je dvema zadetkoma iz prvih dveh tekem tokrat dodal dve asistenci. Tudi prestolničarji so še brez zmage, na edinem srečanju so izgubili s prvakom Salzburgom.

Rok Tičar je k prvi zmagi Celovca v sezoni prispeval dve asistenci. Foto: Guliverimage

Gradec je brez pomoči poškodovanega Kena Ograjenška z 1:6 izgubil z Innsbruckom, ki mu gre v začetku sezone odlično, zmagal je že tretjič zapored.

Salzburg (Aljaž Predan) bo tretjo zmago lovil pri Asiagu, Bolzano pa doma, kjer bo pričakal Linz.

Robert Sabolič je k zmagi Beljaka z 8:5 nad Vorarlberg Pioneers prispeval dva gola. Foto: Guliverimage

Trije Slovenci v polno, Beljak do prve zmage

Hokejisti Beljaka, za katerega v tej sezoni igrata slovenska napadalca Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, so v četrtek v vnaprej odigrani tekmi 26. kroga z 8:5 premagali novinca Pioneers Vorarlberg, katerega član je slovenski napadalec Luka Maver. Ta je ob porazu zadel za vodstvo s 5:4, nato je Sabolič izenačil, Tomaževič zatem prispevali zmagoviti zadetek (6:5), Sabolič pa je ob koncu z drugim golom postavil končnih 8:5. To je prva zmaga Beljaka v sezoni ICEHL.

ICEHL, 3. krog in v naprej odigrani tekmi Četrtek, 22. september

VSV Beljak : Pioneers Vorarlberg 8:5 (1:2, 4:3, 3:0) (Sabolič/Beljak je zadel za 5:5 in končnih 8:5, Tomaževič/Beljak je zadel za vodstvo s 6:5 in podal za vodstvo s 3:2; Maver/Vorarlberg je zadel za vodstvo s 5:4.) *v naprej odigrana tekma 26. kroga Petek, 23. september

Hydro Fehervar AV19 : HK SŽ Olimpija 2:3 (0:1, 0:1, 2:2)

0:1 Magovac 40., 1:1 Fournier (Findlay, 45., PP1), 1:2 Garreffa (Kalan, Koblar, 52.), 2:2 Vertes 56., 2:3 Čimžar (Pance, Zajc, 59.)

(Anže Kuralt/Fehervar je dvakrat streljal na gol Olimpije.)



Vienna Capitals : EC KAC 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

(Rok Tičar/EC KAC je podal za 1:0 in 3:0, štirikrat je streljal na gol Dunaja, Val Usnik/EC KAC je bil drugi vratar.)



Graz 99res : Innsbruck 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

(Ken Ograjenšek/Graz 99ers zaradi poškodbe ni bil v postavi.) - v naprej odigrana tekma 46. kroga



Asiago - Red Bull Salzburg (Aljaž Predan)

Bolzano - Steinbach Black Wings Linz