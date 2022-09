Olimpija poražena na prvi domači tekmi ICEHL

Ljubljanski hokejisti so danes igrali prvo domačo tekmo v regionalnem tekmovanju. Sezono so sicer začeli s polovičnim izkupičkom na uvodnih dveh gostovanjih, danes pa je bil njihov tekmec v domačem Tivoliju celovški KAC. Na koncu so bili preveč neučinkoviti predvsem ob igralcu več, da bi lahko računali na uspeh.

V uvodni tretjini so bili domači večinoma nekoliko boljši, v četrti minuti so zadeli tudi okvir vrat, do vodstva pa so prišli v deseti minuti, ko je Chris Dodero v obrambni tretjini preigral tri tekmece in na koncu ukanil še vratarja Sebastiana Dahma s strelom pod prečko. Pozneje so gostje vzpostavili ravnotežje in nekajkrat je moral posredovati tudi Žan Us. Je pa klonil pol minute pred odmorom, ko so Ljubljančani le medlo spremljali prodor Nicholasa Petersena.

Žan Us je v prvi tretjini klonil pol minute pred odmorom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako kot so končali prvo, so goste začeli drugo tretjino, saj so zadeli že po dobre pol minute. Zadetek je nagnil tehtnico na njihovo stran, prevzeli so pobudo, domačim pa ni pomagala niti igra z igralcem več. Ko so imeli prvo takšno priložnost, je sicer Carl Neill s silovitim strelom stresel prečko. Toda domači so nato izgubili plošček, Celovčani pa po protinapadu zadeli z igralcem manj. Ljubljančani so celotno tretjino zaman lovili tekmece, imeli še en "power-play", zadeli pa niso. Na celovški strani bi lahko vodstvo še povišal Rok Tičar, a je bil po njegovem prodoru v 37. minuti Us na pravem mestu.

Za gol upanja je v 44. minuti poskrbel Simšič - pred tem je plošček po njegovem strelu enkrat že končal v vratnici -, ko je izkoristil natančno podajo Dodera. A za kaj več je Ljubljančanom danes manjkal dober "power play", saj niso izkoristili niti ene od petih prednosti. Še več, v 50. minuti je Petersen, ko se je vračal s klopi za kaznovane, dosegel še četrti celovški gol. Domači so imeli nato še celo minuto prednost 5-3, a je niso izkoristili, pa tudi ne igre brez vratarja v zadnjih treh minutah tekme.

V naslednjem krogu regionalne lige bodo v petek Ljubljančani gostovali na Dunaju, še pred tem pa jih v sredo čaka domači obračun s tradicionalnimi tekmeci z Jesenic v finalu pokalnega tekmovanja.

Salzburg še naprej stoodstoten

Na drugi nedeljski tekmi je prvak Salzburg (Aljaž Predan) vknjižil četrto zaporedno zmago in ostal stoodstoten. Gradec poškodovanega Kena Ograjenška je premagal s 3:0.

V ponedeljek bo Fehervar Anžeta Kuralta gostil Pioneers Vorarlberg, za katerega igra Luka Maver.

Beljačani so v soboto vknjižili drugo zmago. Foto: Guliverimage

Beljak s slovensko pomočjo do druge zmage

Že v soboto je Beljak prišel do druge zmage, s 5:3 je slavil pri Asiagu, Robert Sabolič je enkrat zadel in podal, Blaž Tomaževič pa je k zmagi prispeval dve asistenci. Linz je s 5:2 premagal Pustertal.

Liga ICEHL, 4. krog Sobota, 24. september

Pustertal : Black Wings Linz 2:5

Asiago : VSV Beljak 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

(Robert Sabolič/Beljak je zadel za izenačenje na 2:2 in podal za znižanje na 2:1, Blaž Tomaževič/Beljak je podal za vodstvi s 3:2 in 4:3.) Nedelja, 25. september

HK SŽ Olimpija : EC KAC (Rok Tičar, Val Usnik, Luka Gomboc) 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Strelci: 1:0 Dodero (Simšič, Neill, 10.), 1:1 Petersen (Maier, Haudum, 20.), 1:2 Postma (Ganahl, 21.), 1:3 Koch (Fraser, 26.), 2:3 Simšič (Dodero, Kapel, 44.), 2:4 Petersen (Haudum, 53.). Red Bull Salzburg : Graz 99ers 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) (Aljaž Predan/Salzburg je bil v postavi; Ken Ograjenšek/Graz 99ers zaradi poškodbe ni bil v postavi.) Ponedeljek, 26. september

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) - Pioneers Vorarlberg (Luka Maver)