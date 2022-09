Jeseničani na Južno Tirolsko s popotnico visoke zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice se po tretjo zmago alpske sezone odpravljajo na Južno Tirolsko k ekipi Merana. Železarji, ki so v četrtek visoko premagali mlado ekipo Salzburga (5:0), imajo trenutno na računu dve zmagi in poraz, kar zadošča za drugo mesto, italijanski gostitelj pa je bil na dveh srečanjih polovično uspešen in je deseti.