Olimpija na krilih kanadskega vratarja do velike zmage

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se s popotnico pokalne lovorike vrnili v tekmovalni ritem razširjenega avstrijskega prvenstva, drugo zmago so dosegli na Dunaju, kjer so s 3:2 ugnali ekipo Vienna Capitals. V ljubljanski ekipi je blestel vratar Anthony Morrone, ki je zaustavil 48 strelov domačih, Ljubljančani pa so na gol tekmeca sprožili 21 strelov.

Ljubljanski hokejisti so na uvodnih treh tekmah v regionalnem tekmovanju zbrali eno zmago in dva poraza. Potem ko so v nedeljo v tem tekmovanju izgubili proti celovški ekipi KAC z 2:4, so v sredo po zmagi nad Jesenicami s 4:2 postali zmagovalci slovenskega hokejskega pokala v sezoni 2022/23. Danes pa so bili znova na delu v ligi ICEHL na Dunaju, kjer so dosegli drugo zaporedno gostujočo zmago, ob kateri nista mogla pomagati Marc-Olivier Vallerand in Miha Zajc.

Zeleno-beli so tekmo odprli z začetnim pritiskom, a so po prvi igri z igralcem več na igrišču Dunajčani prevzeli pobudo, ki se je nadaljevala skozi prvo tretjino. Kljub priložnostim enih in drugih zadetkov ni bilo ter ekipi sta prvo tretjino končali poravnani. Veliko zaslug pri tem je imel tudi vratar Olimpije Anthony Morrone, ki je sicer na današnji tekmi zbral kar 48 obramb in je bil ključni člen za zmago Ljubljančanov.

Anthony Morrone je zaustavil 48 strelov domačih. Foto: Guliverimage

Zmaji so drugo tretjino začeli z igralcem manj, a ko so bili spet popolni, so hitro prišli do prvega vodstva na dvoboju. V 24. minuti je Olimpijo v vodstvo popeljal Joona Erving po ne najbolj posrečeni reakciji domačega vratarja Bernharda Starkbauma. Dunajčani so izenačili v 35. minuti po protinapadu dva na ena. Prvi poskus Jeremyja Gregoira je Morrone še ubranil, nato pa je napadalcu plošček uspelo spraviti čez črto. A tik pred koncem druge tretjine so Ljubljančani znova povedli, ko je zadel Tadej Čimžar in zmaji so na zadnji odmor odšli s prednostjo zadetka.

V zadnji tretjini so Ljubljančani najprej prednost povišali. V 45. minuti je po protinapadu zadel Chris Dodero. Šest minut pred koncem dvoboja so domačini znižali, ko je Nikolaus Hartl iz bližine plošček pospravil v mrežo. Do konca so Dunajčani pritiskali. Na voljo so imeli tudi "power play", prav tako pa so vratarja zamenjali s še šestim igralcem v polju. Rezultata niso obrnili sebi v prid in Olimpija se z Dunaja vrača z veliko zmago in s polnim izkupičkom.

Pred nedeljsko tekmo 16-ica pod strop Tivolija

Zeleno-beli bodo po tekmi v avstrijski prestolnici v nedeljo igrali doma. Ob 17.30 bodo pričakali aktualnega podprvaka iz Szekesfehervarja, ki so ga v tej sezoni že premagali (v gosteh s 3:2). Ob 17. uri bodo v Tivoliju upokojili številko 16 Aleša Mušiča, njegov dres se bo pod stropom dvorane pridružil 24-ici Tomaža Vnuka.

Težave pri Gradcu

Poškodbe so se zgrnile nad tabor Gradca, za katerega še nobene tekme ICEHL v sezoni ni odigral poškodovani legionar Ken Ograjenšek. Pri panterjih se s poškodbami ukvarjata tudi izkušeni domači napadalec Daniel Woger, ki naj bi bil najbližje vrnitvi, in češki napadalec Petr Kolouch. A to še ni vse, klub je v četrtek sporočil, da se je na treningu poškodoval še švedski branilec Gustav Bouramman, ki bo zaradi poškodbe zgornjega dela telesa odsoten več tednov. Pri Gradcu Kena Ograjenška imajo obilico težav s poškodbami, na prisilnem počitku je tudi slovenski napadaelc. Foto: Guliverimage

Gradec je zvečer gostil Celovec, katerega standardna člana sta Rok Tičar in Val Usnik, na zadnjih dveh tekmah pa je zanj igral tudi napadalec Luka Gomboc, ki se je medtem vrnil na tekme Alpske lige. Po izvajanju kazenskih strelov so se zmage veselili gostje.

Ograjenšek ni edini legionar, ki ga je zaustavila poškodba. Francoski prvoligaš Rouen med vratnicama ne more računati na Matijo Pintariča, ki si je pretekli teden poškodoval ramo. Štajerski čuvaj mreže si je po pregledih oddahnil, kot pravi, ni nič strgano. Po prvih ocenah naj bi bil odsoten tri ali štiri tedne, a sam je optimističen, da se bo vrnil že prej.

Salzburg uspešen še petič zapored, prvi poraz Innsbrucka

Prvak Red Bull Salzburg je bil uspešen še petič zapored. Foto: Guliverimage Stoodstotni prvak Salzburg, katerega član je Aljaž Predan, je peto zaporedno zmago dosegel doma, na Solnograškem je Salzburg s 3:0 ugnal Pustertal. Fehervar Anžeta Kuralta je s 5:2 premagal predzadnjega novinca iz Asiaga, za katere je bil to že četrti zaporedni poraz. Drugi novinec Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) je po izvajanju kazenskih strelov moral priznati premoč Linzu.

Zanimivo je bilo na Južnem Tirolskem, kjer sta se udarili do tega kroga ob Salzburgu edini neporaženi moštvi, Bolzano in Innsbruck. S 5:1 so brez praske ostali hokejisti Bolzana.

Liga ICEHL, 5. krog Petek, 30. september

Vienna Capitals : HK SŽ Olimpija 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Graz 99ers (Ken Ograjenšek) : EC KAC (Rok Tičar, Val Usnik) 2:3** (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) : Asiago 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) : Pustertal 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) - v naprej odigrana tekma 19. kroga

Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) : Steinbach Black Wings Linz 2:3** (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:2)

Bolzano : Innsbruck 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) ** - po kazenskih strelih