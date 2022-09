Je napočil čas za prvo zmago zmajev?

Po treh krogih lige prvakov ima Olimpija na računu nič točk, a so se Ljubljančani finskemu Turkuju dvakrat dobro postavili po robu. Na Finskem so izgubili z 2:3, v četrtek v Hali Tivoli z 2:4, le Wolfsburg je četo Mitje Šivica prejšnjo nedeljo premagal bolj konkretno. V Nemčiji je bilo 7:2 za domače.

"Morda smo bili po svoje nepripravljeni na igranje proti dvema tako dobrima ekipama v tako kratkem času, tudi še nikoli nismo prepotovali take razdalje z letali, a brez izgovorov, vedeli smo, kakšen nasprotnik nas čaka. Morali bi odigrati bolj pametno in se bolj osredotočiti na obrambo," je tedaj po visokem porazu z nemškim prvoligašem dejal branilec HK SŽ Olimpija Aleksandar Magovac.

In prav Wolfsburg danes gostuje pri zmajih, ki imajo z vrnitvijo navijaške skupine Green Dragons na domačih tekmah zdaj spet nekoliko večjo, predvsem pa veliko bolj bučno podporo.

"Zelo vesel sem, da se je Ljubljana prebudila in da so navijači pripravili takšno vzdušje. Ne samo za Ljubljano, za vso Slovenijo, da smo pokazali, da je naš hokej na vrhunski ravni," je po četrtkovi tekmi povedal Luka Kalan. Kljub porazu so bili ljubljanski oklepniki zadovoljni s prikazanim. "Na koncu nam je zmanjkalo, saj ne vem ... Mogoče kančka sreče, ampak to je težko reči. Ekipe so kakovostne in na vrhunski evropski ravni. Nimamo si česa očitati, dali smo vse od sebe in tudi v prihodnje obljubljamo enako," je še povedal Kalan, ki bo imel danes s soigralci priložnost, da Wolfsburgu vrne za poraz v Nemčiji in Olimpiji pribori prve točke v ligi prvakov.

Do konca rednega dela tekmovanja Ljubljančane oktobra čakata še tekmi s švicarskim Zugom.

Hokejska liga prvakov, skupina B, 4. krog: Sobota, 10. september:

18.00, HK SŽ Olimpija - Grizzly Wolfsburg

19.45, Zug - Turku Lestvica

1. Zug 3 tekme - 8 točk

2. TPS Turku 3 - 6

.........................................

3. Grizzly Wolfsburg 3 - 4

4. HK SŽ Olimpija 3 – 0

Preberite še: