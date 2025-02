Mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško je od svoje prve pokalne lovorike v Nemčiji, to bi bila lepa tolažba za ponesrečeno sezono v ligi prvakov, oddaljen le še dva koraka. V četrtfinalu je tudi s pomočjo starejšega rojaka Kevina Kampla, ta je odigral 74 minut, izločil Wolfsburg. Volkove je zelo zabolel poraz, saj je zmagovalca odločila kontroverzna najstrožja kazen. Pri njej je imel prste vmes tudi slovenski reprezentant.

Benjamin Šeško je premagal Mariusa Müllerja z natančnim strelom po tleh v njegov desni kot. Foto: Reuters Sredi drugega polčasa je v kazenskem prostoru gostov z bližine nastreljal v roko Kiliana Fischerja. Sodnik Tobias Reichel je pokazal na belo točko. Vmešal se je tudi VAR, a si 39-letni delivec pravice ni ogledal posnetka. Ostalo je pri prvotni odločitvi, ki je razburila goste, Šeško pa se je izkazal pri izvajanju, zanesljivo premagal vratarja volkov in popeljal rdeče bike v polfinale.

"Ko izpadeš iz tekmovanja, se vedno počutiš slabo. Po takšni sodniški odločitvi pa je to še toliko težje," je potarnal vratar Wolfsburga Marius Müller, ki je med vratnicama nadomeščal poškodovanega Poljaka Kamila Grabaro, in dodal, da sam ne bi nikoli dosodil 11-metrovke. "Kaj pa naj bi Kilian naredil? Naj si raje odreže roko? Potem bi se morda izognil temu," se je nemočno spraševal nemški čuvaj mreže.

Stvar je šla tako daleč, da je David Raum, branilec Leipziga, stopil do nogometašev Wolfsburga in se jim opravičil. Njegov trener Marco Rose je delil podobne misli: "Če bi bil nogometaš Wolfsburga, bi bil razkurjen," je dejal Šeškov trener, njegov stanovski kolega pri volkovih, Avstrijec Ralph Hasenhüttl pa je izrazil začudenje, zakaj si sodnik ni še enkrat ogledal sporne situacije na video zaslonu.

Benjamin Šeško je proti Wolfsburgu odigral vso tekmo, Kevin Kampl pa 74 minut. Foto: Reuters Leipzig se je tako uvrstil med najboljše štiri v nemškem pokalu po zmagi, ki jo je zaznamovala sporna 11-metrovka. "Napredovanje v polfinale nam daje zagon za soboto. Pokazali smo svojo kakovost. Verjamem, da jo lahko pokažemo na vsaki tekmi," je po zmagi dejal strelec edinega zadetka Benjamin Šeško. V soboto bo v Leipzig v sklopu nemške bundeslige prišel Mainz. To bo dvoboj sosedov na lestvici, ki se potegujejo za preboj med najboljše štiri in vozovnico za ligo prvakov.

Leipzigu gre v zadnjih letih imenitno v nemških pokalih. V zadnjih treh sezonah ga je osvojil kar dvakrat, kar petkrat pa se je v zadnjih sedmih sezonah prebil v polfinale. Šeško je v tej sezoni odigral tri pokalne tekme in se na vsaki uvrstil med strelce. V tej sezoni je za rdeče bike na vseh tekmovanjih dosegel že 17 zadetkov. Deset v prvenstvu, tri v pokalu, štiri pa v ligi prvakov. Prispeval je tudi pet asistenc. Ker se bo sezona končala šele čez tri mesece, bi lahko Posavec še olepšal zbirko.

