Liga prvakov in Green Dragons, a poraz Olimpije

Hokejisti HK SŽ Olimpija so dočakali domači krst v hokejski ligi prvakov, v kateri nastopajo s posebnim vabilom. V Tivoliju so v tekmi tretjega kroga (skupina B) izgubili s finsko ekipo TPS Turku z 2:4 (1:1, 0:3, 1:0).

Ljubljanski hokejisti so doživeli še domačo premiero v zanje novem tekmovanju. Potem ko so prejšnji teden začeli z dvema tekmama v gosteh (in izgubili tako s Turkujem kot Wolfsburgom), so v svoji dvorani na prvi tekmi lige prvakov v Sloveniji gostili finsko zasedbo. Na koncu se je premiera pred domačimi navijači - ti so svojim hokejistom ob predstavitvi pripravili pravi navijaški spektakel - končala z dobrim začetkom in slabšim nadaljevanjem ter pomenila tretji poraz v tekmovanju.

V Tivoli so se vrnili Green Dragons Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Prvi plošček je vrgel legendarni Tomaž Vnuk, potem pa so domači v začetnih minutah prevzeli pobudo. Tudi gostujoči vratar Lassi Lehtinen je imel več dela kot na domači strani Žan Us, zelo kmalu pa so domači tudi povedli. Osamljeni Aleksandar Magovac je po natančni podaji dobro meril od daleč. Sledilo je še nekaj nevarnih akcij, blizu zadetku so bili predvsem Jaka Šturm ob samostojnem prodoru, pa Chris Dodero, ki je za malo zamudil podajo pred vrati, ter Luka Kalan, ki je bil v 15. minuti tudi sam pred golom. Počasi pa so tudi Finci pretili, Us se je nekajkrat izkazal, nemočen pa je bil v 13. minuti, ko ga je premagal Ruben Rafkin.

Druga tretjina se je začela z napako domačih in protinapadom Fincev, ki ga je kronal Mikael Pyyhtiä. Sledili sta še domači priložnosti, najprej Nika Simšiča in potem Mihe Beričiča, toda Turku je vse bolj prevzemal pobudo. Sredi tekme so imeli Finci prvič igralca več na ledu, pred tem je Usa, ki se je poškodoval v eni prejšnjih akcij, zamenjal Anthony Morrone. Turku je dosegel gol ob številčni prednosti, na drugi strani pa ob igralcu več domači niso bili nevarni, bi pa lahko za znižanje pred koncem tretjine poskrbel Tadej Čimžar. A namesto tega je gostujoča ekipa še enkrat izigrala domačo obrambo (4:1).

Galerija s prve tekme lige prvakov v Tivoliju (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

A se domači niso predali; v zadnjem delu so odgovorili s hitrim zadetkom ob "power playu", iz druge akcije je bil uspešen Luka Kalan. Nato so imeli še nekaj priložnosti, najlepšo Dodero, pa tudi Morrone se je razigral in ubranil nekaj nevarnih strelov. Ljubljančani so se nato ubranili z igralcem manj, čeprav so gostje stresli prečko, pozneje pa še vratnico. Tako je kljub borbeni igri domačih ob koncu, v zadnji minuti tudi brez vratarja, ostalo pri dveh golih minusa.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Najprej bom začel z navijači, zelo lepo skozi celo tekmo. Prosil bi jih le zaradi bakel, ker zaradi tega klub plačuje visoko ceno. Za vse ostalo pa kapa dol," je po tekmi povedal trener Mitja Šivic: "Dejstvo je, da je Turku eden najboljših na Finskem, so zelo dobri na ploščku in ga znajo obdržati. Veliko stvari smo delali dobro, nismo delali takšnih napak kot v Nemčiji. A na koncu je škoda, ker so kolektivne napake odločile tekmo, ko se je lomila. Škoda, z malo več discipline bi bili še bližje. A nasproti je bil TPS Turku in to je res visoka raven."

"Zelo vesel sem, da se je Ljubljana prebudila in da so navijači pripravili takšno vzdušje. Ne samo za Ljubljano, za vso Slovenijo, da smo pokazali, da je naš hokej na vrhunski ravni," pa pravi Luka Kalan. "Na koncu nam je zmanjkalo, saj ne vem, kaj ... Mogoče kanček sreče, ampak to je težko reči. Ekipe so kakovostne in na vrhunski evropski ravni. Nimamo si česa očitati, dali smo vse od sebe in tudi v prihodnje obljubljamo enako."

V soboto prihaja Wolfsburg

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani še enkrat igrali doma, tekma z nemškim Wolfsburgom bo na sporedu v soboto. Do konca rednega dela pa jih nato oktobra čakata še tekmi s švicarskim Zugom.