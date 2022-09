"Morda na neki način nismo bili pripravljeni, a brez izgovorov"

Hokejisti Olimpije so po visokem porazu pri Wolfsburgu obžalovali predvsem napake v obrambni tretjini, ki so jih gostje s pridom izkoriščali.

Hokejisti Olimpije so po visokem porazu pri Wolfsburgu obžalovali predvsem napake v obrambni tretjini, ki so jih gostje s pridom izkoriščali. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

"Morda smo bili na neki način nepripravljeni na igranje proti dvema tako dobrima ekipama v tako kratkem času, tudi še nikoli nismo prepotovali take razdalje z letali, a brez izgovorov, vedeli smo, kakšen nasprotnik nas čaka. Morali bi odigrati bolj pametno in se bolj osredotočiti na obrambo," je po visokem porazu na drugi tekmi hokejske lige prvakov z nemškim prvoligašem (2:7) iz Wolfsburga dejal branilec HK SŽ Olimpija Aleksandar Magovac ter izrazil upanje, da bodo v četrtek, ko bo liga prvakov premierno obiskala Tivoli, bolj disciplinirani in da jim bodo navijači dali dodatno energijo. Četrtkov obračun s finskim podprvakom iz Turkuja se bo začel ob 19.15.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so pretekli konec tedna dočakali krstni nastop med hokejsko klubsko smetano. Led v ligi prvakov, v kateri so zaigrali kot prvi slovenski predstavnik, so prebili pri finskem podprvaku iz Turkuja, ki so se mu dobro zoperstavili in mu bili rezultatsko povsem blizu vse do konca. Po 60 minutah so gostiteljem priznali premoč z 2:3.

Že v nedeljo je zmaje pričakalo drugo gostovanje v dveh dneh, ustavili so se v Eis Areni v Wolfsburgu in pri polfinalistu zadnje sezone lige DEL izgubili z 2:7. Po koncu srečanja so obžalovali predvsem lastne napake v obrambni tretjini, ki so jih gostitelji s pridom kaznovali in zanesljivo slavili.

"Brez izgovorov, morali bi odigrati boljše, bolj pametno," je po porazu dejal Aleksandar Magovac. Foto: Grega Valančič/Sportida "Morda smo bili na neki način nepripravljeni na igranje proti dvema tako dobrima ekipama v tako kratkem času. Tudi še nikoli nismo potovali na takih razdaljah, letalo, nato avtobus, tega nismo vajeni. A brez izgovorov, morali bi odigrati boljše, bolj pametno. Vedeli smo, kakšen nasprotnik nas čaka. Bolj bi se morali osredotočati na obrambo in čakati na svoje priložnosti, smo pa igrali preveč odprto, oni pa so izkoristili priložnosti. Ko je enkrat toliko golov razlike, se je težko vrniti v igro," je po nedeljskem porazu proti Grizzlys Wolfsburg v klubski mikrofon dejal branilec Aleksandar Magovac.

"Takih stvari si ne smemo dovoliti, sploh proti takim ekipam ne"

Kapetan Žiga Pance je po srečanju izpostavil nekatere slabe stvari v igri v obrambni tretjini: "Zagotovo je bil Wolfsubrg boljši nasprotnik. Naredili smo več kot preveč napak, zelo nedisciplinirana igra v obrambni tretjini, izgubljali smo tudi duele, na ogradi, pred golom ... Takih stvari si ne smemo dovoliti, sploh proti takim ekipam, ki hitro izkoristijo priložnosti, ne, saj je to lahko usodno, kot je tudi bilo. Treba bo ohladiti glave, analizirati stvari, se pripraviti na prihodnji teden. Treba bo popraviti določene stvari."

"Takih stvari si ne smemo dovoliti, sploh proti takim ekipam, ki hitro izkoristijo priložnosti, ne, saj je to lahko usodno, kot je tudi bilo. Treba bo ohladiti glave, analizirati stvari, se pripraviti na naslednji teden." Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

"Na Finskem je bilo zagotovo veliko boljše kot tu, tam smo bili bolj disciplinirani, škod, da v Ljubljano ne prinesemo nobene točke, saj na koncu te štejejo. Wolfsburg je zelo pritisnil na nas, mi pa smo naredili veliko napak, kjer jih ne smemo, v obrambni tretjini. So tako dobra ekipa, da so to izkoristili," pa je kapetanove besede ponovil strelec prvega Olimpijinega gola (znižal je na 3:1) Rok Kapel.

V četrtek domači debi: "Skočiti od prvega piska, brez popuščanja"

Olimpija bo domači debi v tekmovanju dočakala v četrtek, ko bo v Tivoliju ob 19.15 gostoval Turku. "Treba je izkoristiti to domače igrišče, saj bodo zdaj oni imeli za seboj potovanje. Mi moramo biti polni energije, skočiti od prvega piska, upam, da nam bo podpora s tribun dala dodaten veter v krila. Treba bo začeti agresivno, brez popuščanja do zadnje minute, saj si vsi želimo nekaj točk v tej skupini," pred obiskom Fincev dodaja Magovac.

Po srečanju s Turkujem bo Olimpija v soboto ob 18. uri gostila še Wolfsburg, zadnji dve tekmi skupinskega dela pa bo odigrala 5. in 12. oktobra, ko ji bo nasproti stal trenutno vodilni kolektiv skupine, švicarski Zug.