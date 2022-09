Olimpija ob hrabrem debiju v ligi prvakov namučila finske podprvake

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v hokejski ligi prvakov debitirali s tesnim porazom pri finskem podprvaku TPS iz Turkuja (2:3). Olimpija je postala prvi slovenski klub, ki je zaigra v tem tekmovanju. Naslednja tekma jo čaka v nedeljo pri nemškem prvoligašu Wolfsburgu. V zadnji sezoni so se lovorike veselili hokejisti švedskega kluba Rögle.

Letošnja izvedba je prav posebna za slovenski hokej, saj je del tekmovanja prvič tudi slovenski predstavnik HK SŽ Olimpija, ki so mu dodelili posebno vabilo (tako imenovano wild card) in je v tekmovanju nadomestil ukrajinsko ekipo HC Donbass Donetsk.

Zmaji so v zahtevni skupini B. Žreb jim je namenil dvakratnega zaporednega finskega podprvaka TPS Turku, dvakratnega zaporednega švicarskega prvaka EV Zug in polfinalista nemškega prvenstva Grizzlys Wolfsburg.

Olimpija pravkar debitira na Finskem, kjer se je zasedba glavnega trenerja Mitje Šivica v uvodni tretjini rezultatsko dobro držala. Gostitelji so sicer po pričakovanju nadzirali potek srečanja, a jim iz 12 strelov na gol Žana Usa ni uspelo premagati. Na drugi strani vratar Lassi Lehtinen ni imel veliko dela, zaustavil je vse tri strele Olimpije. Ekipi sta na odmor odšli pri začetnih 0:0.

Gostje so v nadaljevanju zaigrali pogumneje, obe moštvi sta najprej zdržali z igralcem manj, po finski kazni pa je Olimpija prišla do vodstva, pod katerega se je podpisal četrti napad. Žiga Mehle je v napadalni tretjini prišel do ploščka, Jaka Šturm je poskušal z bližine, a je Lehtinen plošček odbil, a le do Jake Sodje, ki se je razveselil premiernega gola Olimpije v ligi prvakov. A še preden se je veselje zmajev poleglo, je na drugi strani sledil odgovor, Teemu Kivihalme je 16 sekund zatem izenačil, nato pa po treh minutah zadel še drugič in poskrbel za prvo vodstvo domačih. Ti so imeli takoj zatem znova igralca več, a je Olimpija zdrvela v protinapad, Chrisu Doderoju je izenačenje preprečil okvir vrat. Je pa na drugi strani zatem na 3:1 zvišal Mikael Pyyhtiä. Zdelo se je, da je Us plošček ustavil, a mu je na koncu spolzel v gol, tako da so Finci na zadnji odmor odšli s +2.

Olimpija je zadnjo tretjino začel s hitrim zadetkom, v 43. minuti je za znižanje na 2:3 po podaji Jake Šturma in natančno odmerjenem strelu z vrha krogov poskrbel Aljoša Crnovič. Šivičevi varovanci so imeli ob koncu dvakrat igralca več, oblegali vrata domačih, ob koncu poskušali tudi brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim izenačujočega zadetka ni uspelo doseči.

Na koga Olimpija računa na Finskem? Vratarja: Žan Us, Anthony Morrone; Branilci: Tine Klofutar, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Joona Erving,

Kristjan Čepon, Aleksandar Magovac, Carl Neill, Urban Podrekar; Napadalci: Nik Simšič, Miha Beričič, Žiga Mehle, Marc-Olivier

Vallerand, Joseph Garreffa, Christopher Dodero, Tadej Čimžar, Luka

Kalan, Gregor Koblar, Rok Kapel, Žiga Pance, Jaka Sodja, Jaka Šturm.



*Miha Zajc in Mark Čepon sta poškodovana

Olimpija bo po petkovi tekmi v nedeljo gostovala pri Wolfsburgu, v četrtek, 8. septembra, pa bo gostila prvi domači obračun tekmovanja. V Tivoliju se bo pomerila z ekipo Turku.

Jan Muršak je s soigralci švedskega kluba Frölunda v četrtek premagal češkega prvoligaša Hradec Kralove. Foto: Guliverimage

Muršakovi začeli z zmago, Kuraltovi občutili moč švicarskega podprvaka

V skupinskem delu igra precej klubov s slovenskim pridihom. V dresu večkratnega zmagovalca tekmovanja, švedskega kluba Frölunda, drsa izkušeni slovenski napadalec Jan Muršak. Na prvi tekmi so s 4:2 premagali češkega prvoligaša HK Hradec Kralove.

Anže Kuralt je z madžarsko Sapo gostil švicarskega podprvaka ZSC Lions in izgubili kar z 1:7. V skupini D je tudi branilec naslova Rögle, ki je sezono odprl s tesno zmago (5.4) na Poljskem.

Red Bull Salzburg, katerega član je Aljaž Predan, je po podaljšku s 3:2 premagal norveškega predstavnika Stavanger Oilers.

Robert Sabolič v novi sezoni igra za Beljak. Ta bo v petek gostoval na Švedskem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Beljačani pri švedskem prvaku

V petek bo na delu še skupina F z močnim slovenskim pridihom. Beljak, ki je v svoje vrste privabil napadalca Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča, kot pomočnik trenerja pa tam deluje Marcel Rodman, bo gostoval pri švedskem prvaku Färjestadu. Cracovia Krakow, h kateremu se je preselil vratar Rok Stojanovič, pa bo gostil nemškega prvoligaša Straubing Tigers.