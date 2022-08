Hokejske sezone se nezadržno bližajo, klubi so v sklepni fazi priprav, nič drugače ni z največjima slovenskima tekmecema HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Zmaji so v soboto v Tivoliju s 4:2 premagali aktualne podprvake lige ICE iz Szekesfehervarja, železarji pa so na poletni ligi na Bledu dvignili pokal. Ob tem je navijaška skupina Green Dragons Ljubljana najavila vrnitev na hokejske tribune. Zmaje bodo prvič spodbujali na uvodni domači tekmi lige prvakov 8. septembra, ko v Tivoli prihaja finski podprvak iz Turkuja.

Olimpija je v soboto na domačem ledu pričakala finalista lige ICE, ki se ji je lani pridružila in v kateri bo nadaljevala svojo hokejsko pot. Hokejisti iz Szekesfehervarja, pri katerih vidno vlogo igra Anže Kuralt, so prav prek slovenskega napadalca povedli, a je Gregor Koblar poskrbel, da sta moštvi na prvi odmor odšli izenačeni.

V začetku druge tretjine so gostje znova povedli, Chris Dodero pa sredi obračuna zadel za novo izenačenje (2:2). Še pred iztekom drugega dela je zadel še en novinec v zeleno-belem, pod vodstvo Ljubljančanov se je podpisal Joseph Garreffa. Varovanci Mitje Šivica vodstva niso izpustili iz rok, zmago je v 51. minuti z drugim zadetkom potrdil Koblar.

Prihodnji teden debi v ligi prvakov, na prvi domači tekmi tudi Green Dragonsi

Olimpija bo v torek gostila Celovec, nato pa se bo odpravila na Finsko, kjer bo kot prvi slovenski klub zaigrala v hokejski ligi prvakov. V petek, 2. septembra, bo led prebila proti finskemu podprvaku TPS iz Turkuja. Prvo domačo tekmo lige prvakov bo odigrala v četrtek, 8. septembra, ko bodo Finci vrnili obisk.

Pri Olimpiji so pretekli teden dejali, da se vodstvo kluba dogovarja z navijaško skupino Green Dragons o njeni vrnitvi na hokejske tekme. To se bo uresničilo prav 8. septembra, ko Dragonsi napovedujejo "nove podvige in postavljanje novih standardov, že danes pa jasno sporočamo, da pripravljamo stvari, ki jih slovenske dvorane še niso videle".

Poletna liga pripadla Jeseničanom

Pretekli konec tedna je na Bledu potekala 18. mednarodna poletna hokejska liga, na kateri so sodelovali HDD Sij Acroni Jesenice, Ferencvaroš in selekcija Slovenije. Pokal so z dvema zmagama osvojili železarji. Na uvodnem srečanju so s 4:1 premagali podprvaka lige Erste Ferencvaroš, na drugi pa s 5:0 selekcijo Slovenije.

Jeseničani so zmagovalci poletne hokejske lige na Bledu. Foto: HDD Sij Acroni Jesenice

Ob zmagi nad madžarskim kolektivom − prvi v pripravljalnem obdobju −, je za izenačenje poskrbel mladi Latvijec Rudolf Polcs, v nadaljevanju pa so uspešno izkoriščali številčno prednost in v slabih desetih minutah štirikrat zadeli. V vodstvo jih je popeljal Erik Svetina, že dobro minuto zatem je na 3:1 zvišal Luka Ulamec, končni izid (4:1) pa je nato postavil Jaša Jenko.

Ob zanesljivi zmagi nad selekcijo Slovenije so zadeli Jaša Jenko, Lovro Kuzmanović, Martin Bohinc, Tjaš Lesničar in Gašper Seršen.

Jeseničane nova pripravljalna tekma čaka že jutri, ko se bodo v ponovitvi lanskega finala Alpske lige pomerili s prvakom Asiagom.

Uvodno tekmo Alpske lige bodo odigrali 10. septembra, ko bodo gostili Cortino.