V začetku septembra bodo hokejisti SŽ Olimpije prvič nastopili v novem tekmovanju. Postali bodo sploh prvi slovenski klub, ki bo nastopil v hokejski ligi prvakov. Za začetek Ljubljančane čakata težki gostovanji, v klubu pa poudarjajo, da je to tekmovanje predvsem čast, a tudi priložnost za športno in klubsko rast.

Ljubljanski klub je pred meseci prejel vabilo vodstva tekmovanja, ko je zaradi vojnih razmer v Ukrajini udeležbo moral odpovedati tamkajšnji klub Donbas Doneck. V taboru slovenskih prvakov in od prejšnje sezone udeležencev lige ICEHL so priložnost zagrabili, čeprav so se zavedali, da bo prinesla veliko logističnih in tudi finančnih izzivov.

A kot so poudarili na današnji novinarski konferenci pred prvimi tekmami v tej ligi − SŽ Olimpija bo v začetku septembra najprej gostovala pri finskem Turkuju in nemškem Wolfsburgu −, je bilo vabilo obenem priložnost za rast kluba tako po tekmovalni in športni plati kot pri nabiranju izkušenj. V okviru lige prvakov je namreč ljubljanski klub majhen, tako da se lahko v Tivoliju le učijo in iščejo možnosti za nadgradnjo delovanja.

"To je izjemna čast in pomeni uvrstitev na tekmovalni zemljevid. Tekmeci so organizacijsko in športno velikani, za nas je to velik zalogaj," pravi predsednik kluba Miha Butara. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"To je izjemna čast in pomeni uvrstitev na tekmovalni zemljevid"

"To je izjemna čast in pomeni uvrstitev na tekmovalni zemljevid. Tekmeci so organizacijsko in športno velikani, za nas je to velik zalogaj. Želimo si, da bi si tekme prišli pogledat ljubitelji športa iz vse Slovenije, saj je to priložnost, kot je pri nas še ni bilo," je dejal predsednik kluba Miha Butara.

Visoka organizacijska raven

Direktor Olimpije Anže Ulčar je poudaril, da je liga na višji organizacijski ravni kot katerakoli od tistih, v katerih so sodelovali. "Vodstvo ima veliko zahtev, ki jih mora klub izpolniti, udeleženci imajo tudi omejene marketinške pravice ter točno določeno, kaj lahko na tekmovanju naredijo in česa ne." Foto: Grega Valančič/Sportida Izzive, ki jih prinaša liga prvakov, je predstavil direktor kluba Anže Ulčar. Poudaril je, da je liga organizacijsko na višji ravni kot katerakoli od tistih, v katerih so do zdaj sodelovali. Vodstvo ima veliko zahtev, ki jih mora klub izpolniti, udeleženci imajo tudi omejene marketinške pravice ter točno določeno, kaj lahko na tekmovanju naredijo in česa ne.

"To je priložnost, da se nekaj naučimo. Kar pa se tiče športnega področja, pa je to izjemna priložnost. Liga prvakov je čast pa tudi priložnost," je dejal Ulčar.

Finančnih podrobnosti sodelovanja v ligi prvakov sicer niso razkrili. Butara je dejal le, da je skupni proračun kluba (celotnega delovanja za vse selekcije) 1,5 milijona evrov, vodstvo lige prvakov pa sodelujočim klubom nameni določen finančni delež.

Točnega zneska v taboru zmajev niso razkrili, a so dejali, da lahko ob skrbnem načrtovanju poti in logistike tekem pričakujejo tudi nekaj dobička, pomagalo pa bi tudi večje zanimanje navijačev. S prodajo vstopnic, tako letnih kot tistih za ligo prvakov, so sicer zadovoljni, saj se kaže napredek v primerjavi s prejšnjimi sezonami, a se zavedajo, da so še vedno zelo oddaljeni od bolj razvitih hokejskih okolij, kjer imajo že avgusta več kot polovico prodanih sezonskih vstopnic.

Butara se je pogovoril z Mušičem, ki bo poslovilno tekmo v Tivoliju dočakal 2. oktobra. Foto: Grega Valančič/Sportida

Butara se je pogovoril z Mušičem, 2. oktobra poslovilna tekma

V vodstvu kluba so glede navijačev dodali še, da se dogovarjajo z navijaško skupino Green Dragons o njeni vrnitvi na hokejske tekme, Butara pa se je dotaknil tudi "primera Mušič". Ob koncu sodelovanja z nekdanjim kapetanom Alešem Mušičem je bilo namreč veliko hude krvi, predsednik kluba je zdaj dejal, da sta se z Alešem Mušičem pogovorila, da se mu je opravičil, za vse, kar je bilo narobe, in da bodo v klubu zanj 2. oktobra pripravili poslovilno tekmo. Takrat bo v Ljubljani gostoval madžarski Fehervar, edini klub, za katerega je Mušič v članski karieri še zaigral.

Šivic: Čaka nas veliko dela, a smo na pravi poti

Trener Mitja Šivic je poudaril, da so v zadnjem mesecu − priprave so začeli 25. julija − naredili ogromno, da so tujci bolje pripravljeni kot lani v istem obdobju ter da domači igralci zdaj že vedo, kaj jih čaka pri njem. Mitja Šivic se ne boji, da bi dodatno tekmovanje zamajalo pripravljenost ekipe oziroma glavni cilj sezone, ki je vendarle nastop v ligi ICEHL. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Sledili smo načrtom, ki smo jih imeli. Iz tekme v tekmo smo boljši, pol ekipe imamo druge, čaka nas veliko dela, a smo na pravi poti. Želim si, da bomo v pravi pripravljenosti za tekme, fantje pa so bili v tem času super," je dogajanje pred prvim velikim izzivom sezone povzel Šivic. Ne boji pa se, da bi dodatno tekmovanje zamajalo pripravljenost ekipe oziroma glavni cilj sezone, ki je vendarle nastop v ligi ICEHL: "Gremo tekmo po tekmo. Navajeni pa smo igrati dve ali tri tekme na teden. Liga prvakov bo zanimivo tekmovanje, a nočem videti mentalitete poražencev. Ne smemo samo čakati, kaj se bo zgodilo."

"Za večino bo to nova izkušnja, a lahko veliko pridobimo. Na vsaki tekmi bomo dali vse od sebe. Zelo dobro smo pripravljeni, saj smo delali še več kot lani. Navsezadnje pa celo poletje treniraš za nekaj takega," je dejal kapetan Žiga Pance. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Za večino bo to nova izkušnja, a lahko veliko pridobimo"

Kapetan Žiga Pance je eden redkih, ki ima (z Bolzanom) že izkušnje v ligi prvakov. Zaveda se, da bo pomenila velik preskok. "To je za nekaj ravni višje kot vse drugo. Za večino bo to nova izkušnja, a lahko veliko pridobimo. Na vsaki tekmi bomo dali vse od sebe. Zelo dobro smo pripravljeni, saj smo delali še več kot lani. Navsezadnje pa celo poletje treniraš za nekaj takega," je dejal Pance.

Prva domača tekma čaka Ljubljančane 8. septembra, ko bo tekmec Turku, dva dni pozneje bo v Tivoliju še tekma z Wolfsburgom.