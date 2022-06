Anže Ropret je večino svoje hokejske kariere preživel pri Olimpiji. Kot najstnik se je preizkusil v mladinski kanadski ligi, v članski konkurenci med letoma 2017 in 2019 igral na Madžarskem, preostali del igralske poti pa je nosil zeleno-beli dres.

V ligi ICEHL (prej EBEL) je igral tako z nekdanjo Olimpijo kot HK SŽ Olimpija. V tem tekmovanju je odigral 385 tekem in dosegel 105 točk. V Alpski hokejski ligi pa je za Ljubljančane igral dve sezoni, odigral 85 tekem, dosegel 94 točk in v sezoni 2020/21 dvignil pokal prvaka lige. Z Olimpijo je osvojil več naslovov državnega in pokalnega prvaka. Bil je tudi občasni reprezentant.

Napadalec, ki mu poškodbe niso prizanašale, zdaj končuje kariero. Opreme ne bo postavil povsem v kot, saj ostaja vpet v ta šport. Kot so sporočili iz Olimpije, bo deloval kot trener v mlajših selekcijah.

V prihodnje bo deloval kot trener mladih selekcij pri Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zaradi poškodbe rame sem se odločil zaključiti profesionalno igralsko kariero. Ko so mi v klubu ponudili mesto trenerja mlajših selekcij, sem izziv z veseljem sprejel. Tudi po koncu aktivne športne poti sem si želel ostati v hokeju. Ker so bili tudi moji prvi hokejski koraki v tem klubu, se veselim, da bom svoje znanje in izkušnje lahko delil z mladimi Olimpijinimi hokejisti," je v klubski mikrofon dejal 32-letnik.

"Anže Ropret se je odločil, da bo zaključil svojo igralsko kariero in ker v klubu cenimo njegov pečat, ki ga je pustil v ekipi, in njegovo hokejsko znanje, smo ga povabili k sodelovanju pri mlajših selekcijah. Izziv je sprejel, kar nas zelo veseli. V prihodnji sezoni se bo tako pridružil naši trenerski ekipi in treniral selekciji U13 in U15 v paru z izkušenim Igorjem Beribakom. Verjamem, da bosta odlična naveza in skupaj še dodatno nadgradila naše delo s hokejskim podmladkom," pa je o Ropretovi selitvi med trenerje povedal direktor kluba Anže Ulčar..