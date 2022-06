Nova okrepitev za ljubljansko Olimpijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ljubljanskem hokejskem klubu SŽ Olimpija sestavljajo ekipo za novo sezono, danes so sklenili sodelovanje še z novincem Chrisom Doderojem, so sporočili iz kluba.

Ameriški napadalec Dodero je zadnjih pet let igral v ekipi American International College v ligi NCAA, kjer je bil soigralec slovenskega reprezentanta Luke Mavra.

"Chris Dodero bi lahko s svojimi številkami iz NCAA v ZDA naredil dobro zgodbo, a si je želel priti v Evropo in narediti kariero tukaj. Govorimo o fantu, ki je zelo hiter in energičen, izbran je bil za najboljšega obrambnega napadalca, dober je tako v igri z igralcev več kot z igralcem manj. Z njim dobimo igralca, ki je lačen dokazovanja in komaj čaka, da se nam pridruži. Vesel sem, da postaja del naše ekipe, saj s tem pridobivamo dimenzijo, ki nam manjka," je novinca opisal glavni trener Mitja Šivic.

V Tivoliju imajo trenutno v postavi za naslednjo sezono, ko bodo igrali v ligi ICEHl in prvič tudi v ligi prvakov, naslednje igralce: vratarje Žana Usa, Anthonyja Morrona in Luko Kolina, branilce Aljošo Crnoviča, Marka Čepona, Kristjana Čepona, Joono Ervinga, Tineta Klofutarja, Aleksandra Magovca, Carla Neilla, Nejca Stojana ter napadalce Tadeja Čimžarja, Chrisa Doderoja, Luko Kalana, Roka Kapla, Gregorja Koblarja, Žigo Panceta, Nika Simšiča, Jako Sodjo, Jako Šturma, Marc-Olivierja Valleranda in Miho Zajca.

