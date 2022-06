Olimpija in Koblar še naprej z roko v roki

Koblar, ki je športno pot začel pri Jesenicah, je k Olimpiji prišel pred sezono 2013/14 iz vrst mladinske ekipe Salzburga in v Ljubljani ostal tri sezone. Nato je v prestolnici igral še v tekmovalnem obdobju 2018/19 in v minuli sezoni, ko je na 46 tekmah rednega dela lige ICEHL dosegel osem golov in devet podaj, v končnici pa na šestih tekmah prispeval tri podaje. V državnem prvenstvu je na skupno sedmih tekmah dosegel štiri gole in tri podaje, vse na petih tekmah končnice.

Koblar se je pridružil številnim drugim hokejistom Olimpije, ki so nedavno podaljšali pogodbo za prihodnjo sezono. To so Finec Joona Erving, Tadej Čimžar, Miha Zajc, Žan Us, Nik Simšič, Žiga Pance ter brata Kristjan in Mark Čepon. Ekipo so okrepili tudi Kanadčana Anthony Morrone in Marc-Olivier Vallerand ter Nejc Stojan.