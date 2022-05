Kanadčan je v zadnji sezoni igral v prvi francoski ligi, v dresu Mulhousa je bil na 37 tekmah 90,1-odstotno zanesljiv, na dveh tekmah za obstanek pa je zaustavil 89,9 odstotka vseh strelov.

"Zelo se veselim prihoda v Ljubljano in novega izziva. O mestu, klubu in navijačih sem slišal same pozitivne stvari. Pred nami so veliki izzivi, za katere bomo morali trdo delati, a sem zelo motiviran in verjamem, da imamo kot ekipa velik potencial," je o selitvi v Ljubljano dejal Anthony Morrone.

23-letnik bo vratarski tandem sestavljal z Žanom Usom, ki bo prvi čuvaj mreže. "Žan Us bo prihodnjo sezono sprejel vlogo prvega vratarja, na to je pripravljen. Čez poletje bo delal po prilagojenem programu dela. Od vseh treh fantov res veliko pričakujem," je povedal trener Mitja Šivic.