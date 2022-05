Šivičeva ekipa dobiva podobo: Od vseh teh fantov res veliko pričakujem

V ljubljanskem hokejskem klubu SŽ Olimpija v teh dneh intenzivno sestavljajo ekipo, začele pa so se že tudi priprave na novo sezono. V tem tednu so sodelovanje za prihodnjo sezono potrdili s kapetanom Žigo Pancetom, napadalcem Nikom Simšičem in vratarjem Žanom Usom, danes se ekipi pridružuje še branilec Nejc Stojan.

"Veseli me, da z nami ostaja kapetan Žiga Pance, ki je imel lani zelo dobro sezono, prepričan pa sem, da je lahko še boljši. Nik Simšič je bil preteklo sezono odličen, tvoril je naš dolgo časa najboljši napad, zabil veliko golov, zelo napredoval in vesel sem, da ostaja z nami. Prepoznal je, da je vsaj še ena sezona pri Olimpiji zanj dobra, da lahko še dodatno napreduje. Od njega pričakujemo res veliko, bo eden od naših ključnih igralcev. Žan Us bo prihodnjo sezono sprejel vlogo prvega vratarja, na to je pripravljen. Čez poletje bo delal po prilagojenem programu dela. Od vseh treh fantov res veliko pričakujem," je povedal trener Mitja Šivic.

"Ekipi se pridružuje tudi občasni reprezentant Nejc Stojan. Gre za perspektivnega mladega hokejista, ki je v zadnjih dveh letih zelo napredoval. Ima višino, je brezkompromisen in močan ter ima odlične delovne navade. Želi si preseči okvirje Alpske lige in stopiti korak višje. Dal nam bo globino na branilskih parih. Od njega pričakujemo, da bo postopoma sprejel velike vloge, in nanj zagotovo zelo računamo na dolgi rok," pa je trener zmajev povedal o zadnji okrepitvi, ki je v Ljubljano prišla z Jesenic.

Nejc Stojan je v Ljubljano prišel z Jesenic. Foto: Peter Podobnik

"Želel sem se preizkusiti v kvalitetnejši ligi, v kateri igra Olimpija, in to mi omogoča narediti korak naprej v hokejski karieri. Motivacije mi ne manjka in vem, da me čaka trdo delo. Pripravljen sem sprejeti odgovornost in se veselim izziva," pa je povedal novi član zmajev Nejc Stojan.

Igralci, ki niso bili del reprezentance, so že aktivni s pripravami na novo sezono, medtem ko bodo igralci, ki so bili v slovenski reprezentanci na nedavnem svetovnem prvenstvu, v teh dneh opravili testiranja in s prihodnjim tednom začeli priprave na novo sezono, so še sporočili iz ljubljanskega kluba, ki bo v naslednji sezoni igral tudi v ligi prvakov.

Preberite še: