Nov klub pred vstopom v ICEHL

Feldkirch oziroma Ekipa Vorarlberg mora do 27. maja izpolniti obveznosti vodstva ICEHL. Če ji bo to uspelo, bo prihodnjo sezono igrala na višji ravni. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Vodstvo tekmovanja ICEHL je na uradni spletni strani potrdilo, da so klubi z glasovalno pravico prikimali priključitvi združene ekipe Vorarlberg/Veu Feldkirch v prihodnji sezoni. Predarlski kolektiv je za zdaj prejel pogojno dovoljenje za pridružitev. Če bo do 27. maja izpolnil vse zahteve, pa bo v prihodnji sezoni res zaigral v razširjenem avstrijskem prvenstvu.

Medtem ko so pri HDD Sij Acroni Jesenice na torkovem rednem občnem zboru in volilni skupščini potrdili, da jih prihodnjo sezono v ICEHL še ne bo, saj da v tako kratkem času niso uspeli zadostiti pogojem vodstva tekmovanja, je dan zatem liga objavila, da bi se jim v prihodnji sezoni lahko pridružil Feldkirch oziroma Ekipa Vorarlberg (Team Vorarlberg).

"Vloga Feldkircha za vstop v ICEHL v prihodnji sezoni je bila v sredo po odločitvi klubov z glasovalno pravico odobrena. Ekipa Vorarlberg je postala osmi avstrijski klub, prejela je pogojno dovoljenje za sodelovanje v sezoni 2022/23. Ekipa mora do 27. maja izpolniti zahtevane obveznosti, da bomo upravičena do igranja," so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja. Na Predarlskem so optimistični, da bodo po 18 letih znova igrali na višji ravni.

Bratislava Capitals se vračajo v tekmovanje. Foto: Guliverimage V ICEHL se vrača ekipa Bratislava Capitals, ki je v zadnji sezoni po dveh tragedijah predčasno končala tekmovalno obdobje, od tekmovanja pa se sta se poslovila tako Dornbirn kot češki Orli Znojmo.

Ob Feldkirchu, ki je v zadnji sezoni igral v Alpski ligi, se za priključitev ICEHL zanima še en "alpski kolektiv", in sicer Asiago.

Trenutni klubi za ICEHL v sezoni 2022/23 Avstrija: Red Bull Salzburg, VSV Beljak, Vienna Capitals, EC KAC, Black Wings Linz, Graz 99ers, Innsrbuck, Feldkirch?

Italija: Bolzano, Pustertal

Slovenija: HK SŽ Olimpija

Slovaška: iClinic Bratislava Capitals

Madžarska: Fehervar AV19

Bohinec: Pragmatično ostajamo v AHL "Prejeli smo vabilo, pa tudi rok, za katerega bi se prijavili in bi morali dostaviti ligi podpisane pogodbe do 2025. Rok je bil tako kratek, da nam ni uspelo zagotoviti vseh pogojev. Zato pragmatično ostajamo v AHL v naslednji sezoni, seveda pa stalno z mislijo in delovanjem za ICEHL. Po najboljših prognozah bi se to lahko zgodilo 2023/24," so besede predsednika HDD Jesenice Petra Bohinca po torkovi volilni skupščini povzeli pri STA.

Žan Us ostaja član Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Us ostaja član Olimpije

Pri Olimpiji te dni objavljajo prva imena, ki bodo tudi v prihodnji sezoni del ljubljanskega kluba. Po napadalcih Žigi Pancetu in Niku Simšiču so zdaj potrdili tudi, da v zeleno-belem dresu ostaja vratar Žan Us. 25-letnik je bil na 27 tekmah ICEHL lanske sezone 90,4-odstotno zanesljiv, na šestih v končnici pa je zaustavil 88,4 odstotka strelov.