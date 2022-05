Tomaževič se vrača v Beljak: Uresničile so se mi sanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski reprezentant Blaž Tomaževič bo kariero nadaljeval pri avstrijskem moštvu VSV iz Beljaka. Štiriindvajsetletni Tomaževič je za mladinsko zasedbo iz Beljaka igral že med letoma 2014 do 2016, je na klubski spletni strani zapisal VSV.

"Veselim se vrnitve v Beljak. Želim narediti nov korak na moji športni poti. Čudovito bo tudi to, da bom soigralec Roberta Saboliča. Sva prava prijatelja, tudi poleti veliko časa preživiva skupaj. Skratka, uresničile so se mi sanje," je v zvezi z vrnitvijo v Beljak med drugim dejal Tomaževič, ki je v minuli sezoni za ljubljansko Olimpijo na 53 tekmah dosegel 13 golov in 17 podaj.

Z novimi delodajalci iz Avstrije je sklenil enoletno pogodbo.

