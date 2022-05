"Anže Kuralt je brezkompromisen igralec. Je eden od vodij ekipe, tako s svojim obnašanjem kot s svojimi predstavami. Z nami bo še dve leti, njegov partner Janos Hari bo zelo vesel," je ob uradni naznanitvi podaljšanja sodelovanja z Anžetom Kuraltom za uradno spletno stran dejal generalni direktor kluba Viktor Szelig.

Slovenski reprezentančni napadalec se je madžarskemu klubu pridružil v sezoni 2018/19 in postal eden vidnejših členov kolektiva, v katerem bo vztrajal še dve sezoni. V zadnji je bil najboljši napadalec Fehervar AV19, na 47 tekmah rednega dela je bil z 19 zadetki prvi strelec svoje ekipe, dodal je še 24 asistenc. S soigralci so spisali lepo zgodbo, prvič v zgodovini kluba so se uvrstili v finale ICEHL, v tem jih je s 4:0 v zmagah premagal prvak Salzburg. Kuralt je v končnici na 13 tekmah dvakrat zatresel mrežo nasprotnikov in soigralce hranil predvsem s podajami (14).

"Ekipa se iz leta v leto razvija, želim biti del tega razvoja. Naslednje leto bomo imeli zelo močno in konkurenčno ekipo v ligi," je ob podaljšanju dejal 30-letnik, ki so ga avstrijski mediji povezovali z Beljakom, a ostaja na Madžarskem.



Preberite še: