Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je na Finskem dobila tekmece skupinskega dela lige prvakov. Žreb ji je namenil švicarski EV Zug, nemški Grizzlys Wolfsburg in finski TPS Turku..

Olimpija je na Finskem dobila tekmece skupinskega dela lige prvakov. Žreb ji je namenil švicarski EV Zug, nemški Grizzlys Wolfsburg in finski TPS Turku.. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so dobili tekmece v skupinskem delu lige prvakov, v kateri bo sploh prvič sodeloval slovenski predstavnik. Žreb v Tampereju je Ljubljančanom namenil švicarskega prvaka EV Zug, nemškega polfinalista Grizzlys Wolfsburg in finskega podprvaka TPS Turku.

Skupine lige prvakov 2022/23 Skupina A: Luleå Hockey (Šve), Jukurit Mikkeli (Fin), Sparta Prague (Češ), Aalborg Pirates (Dan)

Skupina B: EV Zug (Švi), Grizzlys Wolfsburg (Nem), TPS Turku (Fin), HK SŽ Olimpija (ICEHL)

Skupina C: Tappara Tampere (Fin), Red Bull München (Nem), Rapperswil-Jona Lakers (Švi), Slovan Bratislava (Svk)

Skupina D: Rögle Ängelholm (zmagovalci lige prvakov/Šve), ZSC Lions Zürich (Švi), Fehérvár AV19 (ICEHL), GKS Katowice (Pol)

Skupina E: Red Bull Salzburg (ICEHL), Fribourg-Gottéron (Švi), Ilves Tampere (Fin), Stavanger Oilers (Nor)

Skupina F: Färjestad Karlstad (Šve), Villach SV (ICEHL), Straubing Tigers (Nem), Comarch Cracovia (Pol)

Skupina G: Eisbären Berlin (Nem), Mountfield HK (Češ), Frölunda Gothenburg (Šve), Grenoble (Fra)

Skupina H: Oceláři Třinec (Češ), Skellefteå AIK (Šve), HC Davos (Švi), Belfast Giants (VBr)

Slovenski predstavnik HK SŽ Olimpija, ki so mu dodelili posebno vabilo (t. i. Wild Card) za prihajajočo sezono lige prvakov in bo v tekmovanju nadomestil ukrajinsko ekipo HC Donbass Donetsk, ki je bila zaradi trenutnih razmer v njihovi državi v prihajajoči sezoni primorana izstopiti iz CHL, je žreb dočakal v četrtem kakovostnem bobnu.

Ljubljančani se bodo v skupinskem delu pomerili

Osem skupin po štiri, dve vstopnici za napredovanje

Moštva bodo s popoldanskim žrebom razdelili v osem skupin po štiri, vsako bo z vsakim odigralo po dve tekmi, v izločilne boje bosta iz vsake skupine napredovala prvo- in drugouvrščeni klub. Tekmovanje se bo končalo 18. februarja prihodnje leto, ko bodo po enem finalnem obračunu okronali evropskega klubskega prvaka.

Največ predstavnikov, pet, imajo Švedi in Švicarji, s po štirimi jim sledijo Finci in Nemci.

Naslov branijo hokejisti švedskega Rögleja. Foto: Guliverimage

Naslov brani švedski Rögle

V zadnji sezoni so slavili hokejisti švedskega prvoligaša Rögle, ki so v finalu z 2:1 premagali finski Tampere. Štirikrat v zadnjih sedmih izvedbah v tem formatu je zmagal švedski Frölunda HC, za katerega igra slovenski napadalec Jan Muršak. Prvaka sta bila še finski JYP Jyväskylä in švedski Luleå Hockey.

Zajc še naprej z zmaji Miha Zajc ostaja član Olimpije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Klub je potrdil, da bo slovenski hokejski reprezentant Miha Zajc tudi v prihodnji sezoni nosil zeleno-beli dres. To bo za 25-letnega napadalca četrta sezona v razširjenem avstrijskem prvenstvu ICEHL, v katerem je odigral 136 tekem.

Bobni za žreb lige prvakov za sezono 2022/23 Boben 1: Rögle Ängelholm (zmagovalci lige prvakov/Šve), Färjestad Karlstad (Šve), EV Zug (Švi), Eisbären Berlin (Nem), Tappara Tampere (Fin), Oceláři Třinec (Češ), Red Bull Salzburg (ICEHL), Luleå Hockey (Šve)

Boben 2: Fribourg-Gottéron (Švi), Red Bull München (Nem), Jukurit Mikkeli (Fin), Mountfield HK (Češ), Villach SV (ICEHL), Skellefteå AIK (Šve), ZSC Lions Zürich (Švi), Grizzlys Wolfsburg (Nem)

Boben 3: Ilves Tampere (Fin), Sparta Prague (Češ), Fehérvár AV19 (ICEHL), Frölunda Gothenburg (Šve), Rapperswil-Jona Lakers (Švi), Straubing Tigers (Nem), TPS Turku (Fin), HC Davos (Švi)

Boben 4: Belfast Giants (VBr), Grenoble (Fra), Slovan Bratislava (Svk), Stavanger Oilers (Nor), GKS Katowice (Pol), Aalborg Pirates (Dan), HK SŽ Olimpija (ICEHL), Comarch Cracovia (Pol)