Da bo reprezentančni napadalec Rok Tičar tudi v prihodnje igral na Koroškem, je 33-letnik dal vedeti že med domačim svetovnim prvenstvom. Zdaj so nadaljevanje sodelovanja z Gorenjcem uradno napovedali še Celovčani.

"Rok Tičar je z nami odigral dve polni sezoni, ki sta bili precej različni: v prvem letu je dosegel veliko golov, v drugem pa je bil še posebej prepričljiv kot ustvarjalec akcij, podajalec. Vse to kaže na njegov širok repertoar v napadu. A ne le v napadu, svoje naloge zanesljivo opravlja tudi v obrambi. V tem se je v času v Celovcu močno izboljšal. Dobro se je vklopil, sodelovanje je pozitivno za obe strani," je za spletno stran kluba dejal generalni direktor koroškega kolektiva Oliver Pilloni.

33-letnik je bil s 33 asistencami drugi podajalec lige v rednem delu lanske sezone. Foto: Guliverimage

Tičar se je Celovcu pridružil januarja 2020, končnico so zaradi covid-19 takrat odpovedali, sezono zatem se je s Korošci veselil naslova prvaka ICEHL, v zadnji sezoni pa so razočarani obstali v četrtfinalu. "Ponosen in vesel sem, da lahko še naprej igram in živim v Celovcu. EC-KAC je odlična organizacija, pa tudi idealno mesto za mojo družino, odraščanje otrok. Vesel sem, da igram za klub z močno zmagovalno miselnostjo, ki trdo in namensko dela za uspeh. Tudi če zadnja sezona ni prinesla pričakovanih rezultatov, smo se iz nje zagotovo nekaj naučili, iz situacije bomo kot skupina izšli močnejši," je v klubski mikrofon dejal Tičar.

V zadnjem tekmovalnem obdobju je dosegal skoraj točko na tekmo, na 43 obračunih je vknjižil sedem zadetkov in 33 asistenc, na dveh tekmah končnice, v kateri je zaradi poškodbe odigral le dve tekmi, pa dodal še zadetek in tri asistence.