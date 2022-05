Kapetan železarjev ostaja na Jesenicah

"Z veseljem sporočamo, da bo v prihodnjih dveh sezonah rdeči dres še naprej ponosno nosil Gašper Glavič," so danes sporočili iz hokejskega kluba Sij Acroni Jesenice. Gorenjci so začeli sestavljati ekipo za sezono 2022/23.

Petindvajsetletni napadalec Gašper Glavič je otrok jeseniške hokejske šole. Članski dres HDD SIJ Acroni Jesenic je prvič oblekel v sezoni 2014/15 in do danes v njem odigral že rekordnih 376 tekem. V tem obdobju je osvojil štiri naslove državnega prvaka ter dve pokalni lovoriki. V lanski sezoni pa je prvič prevzel vlogo kapetana in se skupaj s preostalimi železarji z uvrstitvijo v finale Alpske hokejske lige zapisal v zgodovino jeseniškega hokeja, so zapisali Jeseničani.

"Vesel sem, da se nam je s člani vodstva uspelo dogovoriti o podaljšanju pogodbe še za dve leti. Navdušila me je vizija kluba, ki ne gleda samo v prihodnjo sezono, ampak v večletno obdobje," je ob podpisu povedal Glavič, ki si v prihodnji sezoni želi še nadgraditi letošnjo: "Osebni cilj za prihodnjo sezono je še nadgraditi letošnjo ter svoje izkušnje prenesti na mlajše igralce. Ekipni je, da osvojimo vsaj eno državno lovoriko, o alpski ligi pa bi rekel le, kar smo se lani naučili, bomo letos dosegli!"

