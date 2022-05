Vidni so prvi "skupinski" obrisi elite 2023

Slovenci so, glede na trenutno lestvico, v skupini z Latvijo, Norveško in Kazahstanom.

Slovenci so, glede na trenutno lestvico, v skupini z Latvijo, Norveško in Kazahstanom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po koncu torkovega predtekmovanja svetovnega hokejskega prvenstva so vidni prvi obrisi skupin prvenstva leta 2023, na katerem bo igrala tudi slovenska hokejska reprezentanca. Ta je glede na uvrstitve na svetovni lestvici, ki bodo dokončno aktualizirane po prvenstvu, v skupini z Latvijo, Norveško in Kazahstanom.

Na svetovnem prvenstvu na Finskem je danes tekmovanja prost dan, v četrtek pa se začenjajo četrtfinalni boji. Prvak bo okronan v nedeljo, ko bosta tudi znani skupini svetovnega prvenstva elitne divizije prihodnje leto. Avstrijci so po obstanku v najkakovostnejšem rangu tekmovanju že pogledali proti SP 2023. Čeprav bo nova lestvica Mednarodne hokejske zveze (IIHF), na podlagi katere bosta oblikovani skupini elite, v celoti jasna šele konec tedna, so glede na uvrstitve od devetega mesta navzdol udeleženke elite razvrščene takole.

V skupini A so Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B pa kandidatka za gostiteljstvo Latvija, Norveška, Kazahstan in Slovenija. Skupna kandidatura Latvije (z Rigo) in Finske (s Tamperejem) za gostiteljstvo SP 2023 je po propadlem slovensko-madžarskem poskusu edina.

Gostitelja bodo v Tampereju potrdili v petek. V skupinah se lahko zgodijo spremembe in zamenjave, Finska in Latvija bosta, če ju bodo potrdili kot sogostiteljici, igrali v različnih skupinah.