Kanadčan se vrača v Ljubljano: Želim si igrati v tekmovanju višjega ranga

"Marco je bil član naše ekipe že lani kot posojeni igralec v času epidemije covid-19. Njegova pomoč pri odločilnih bojih in osvojitvi naslova Alpske lige je bila izjemna," so sporočili iz Olimpije. V pretekli sezoni se je Vallerand vrnil v moštvo Sheffield Steelers, katerega dres je sicer nosil dve sezoni, odigral 105 tekem in dosegel 131 točk.

"Izredno smo veseli, da se Marco po enem letu vrača v Ljubljano. Lani spomladi je igral pri Olimpiji v času epidemije covid-19. Za ekipo je zelo uspešno nastopal in za nas, ki smo bili takrat na drugi strani, je bil zahteven igralec. Za njim je fantastična sezona v Angliji, zato smo res veseli, da se je kljub finančno skromnejši ponudbi odločil za nas. Govorimo o igralcu, ki je odličen s ploščkom, zna zadeti, drsalno je zelo dober, ima pravi karakter na ledu in to v ekipi potrebujemo. Prepričan sem, da bo odličen in po točkah primerljiv z najboljšim strelcem v ekipi v tej sezoni," je povedal glavni trener zmajev Mitja Šivic, ki je bil v času Vallerandovega igranja v Olimpiji še trener Jesenic.

"Ljubljano in klub že poznam, tu sem se lani počutil odlično. Za prihod sem se odločil, ker si želim igrati v tekmovanju višjega ranga, v ligi ICE in CHL. Veselim se vrnitve k Olimpiji in mislim, da lahko dosežemo dobre rezultate," pa pravi Marco Vallerand.

Preberite še: