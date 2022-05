Jezovšek po eni sezoni spet zapušča Ljubljano, vrača se na Jesenice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz jeseniškega hokejskega kluba HDD SIJ Acroni Jesenice sporočajo, da so nazaj na Gorenjsko zvabili 25-letnega celjskega krilnega napadalca Žana Jezovška. Ta je v minuli sezoni nosil dres ljubljanske Olimpije, zdaj pa je železarjem obljubil zvestobo a dve leti.

"V mesto rdečega prahu se po enem letu ponovno vrača Žan Jezovšek! Tokrat bo rdeči dres nosil v prihodnjih dveh sezonah," piše na spletni strani jeseniškega kluba, kjer je Jezovšek že igral. V rdečem dresu je odigral že tri sezone (2016/17, 17/18 in 20/21) in se vsakič veselil naslova državnega prvaka.

V zadnji sezoni na Jesenicah (2020/2021) je za železarje v Alpski hokejski ligi odigral 44 tekem in dosegel kar 53 točk. Lani je z Olimpijo igral v ligi IceHL in na 45 tekmah zbral 18 točk. Tudi pred lansko sezono je že nosil zeleni dres, v sezoni 2018/19 in 19/20.

"Za povratek na Jesenice sem se odločil zaradi odlične vizije jeseniškega hokeja in sem resnično vesel, da smo se z vodstvom kluba lahko dogovorili za sodelovanje v prihodnjih dveh sezonah," je ob povratku strnil misli Žan Jezovšek. Predstavil pa nam je tudi svoje cilje za prihajajočo sezono: "V prihodnji sezoni si želim predvsem po najboljših močeh pomagati ekipi priti do čim boljših rezultatov. Predvsem si pa kot oseben cilj želim imeti kar se da odlično sezono. Ekipni cilj pa si vsekakor želim, da bi osvojili kakšno od domačih lovorik in seveda napad na sam vrh Alpske hokejske lige."

