Jeseničani pred derbijem strli nemške goste

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na drugi pripravljalni tekmi po podaljšku premagali nemškega drugoligaša Rosenheim Starbulls. Zmagoviti zadetek za 3:2 je prispeval Žan Jezovšek.

Hokejisti Jesenic so v torek odigrali drugo pripravljalno srečanje pred novo sezono, prvo domače. V dvorani Podmežakla so gostili nemški Rosenheim Starbulls, ki se je po letih igranja v tretji ligi vrnil v drugo (DEL2), in ga premagali po podaljšku (3:2).

Za železarje sta v rednem delu zadela Rožle Bohinc in Žan Jezovšek, ki je v podaljšku z drugim golom pristreljal zmago.

V petek prvi slovenski derbi

Jeseničani bodo naslednjo tekmo odigrali v petek na Bledu, kjer se bodo v sklopu 19. Mednarodne poletne hokejske lige Bled 2023 ob 20. uri pomerili z večnim tekmecem iz Ljubljane – HK SŽ Olimpija.

Pred tem bodo palice na Bledu prekrižali hokejisti VSV Villach in AV 19 Fehervar.

Varovanci Gabra Glaviča bodo branjenje alpskega naslova začeli 16. septembra. Na domačem ledu bodo gostili HK RST-Pellet Celje, ki po poplavah ne more trenirati doma, tako da ta teden trenira na Jesenicah.