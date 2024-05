Mitja Šivic se vrača v Olimpijo

Vlogo strokovnega vodje mladih selekcij v HK Olimpija Ljubljana prevzema Mitja Šivic, ki je v sezonah 2021/22 in 2022/23 opravljal vlogo glavnega trenerja, so sporočili iz kluba.

Mitja je bil prvi trener ekipe Olimpija Ljubljana v ligi ICE, trenutno pa deluje tudi kot glavni trener slovenske reprezentance U20 in pomočnik selektorja članske reprezentance. Delo bo začel takoj. Kot vezni člen med mlajšimi selekcijami in člansko ekipo mu bo pomagal pomočnik trenerja prve ekipe Andrej Tavželj.

"Zelo sem zadovoljen, da se vračam v klubski hokej, nazaj v Olimpijo. Sicer v drugačni vlogi kot prej, a menim, da je ta vloga zelo pomembna za prihodnost Olimpije. Vsi mladi ljubljanski hokejisti si zaslužijo še boljše pogoje za delo. V vlogi vodje mlajših selekcij bom skupaj z vodstvom kluba poskrbel za dvig kakovosti treningov in drugih procesov, ki so pomembni za razvoj mladih športnikov. Z navdušenjem vstopam v ta projekt. Naši cilji so sicer dolgoročni, a verjamem, da bodo prvi rezultati opazni že kmalu," je v klubski izjavi dejal Šivic.

"Vsi, ki delujemo v slovenskem hokeju, Mitjo Šivica dobro poznamo. Je strasten hokejski delavec z veliko znanja. Že večkrat se je izkazal pri delu z mladimi – tako na klubski kot reprezentančni ravni. Letos je uspešno vodil reprezentanco do 20 let na svetovnem prvenstvu na Bledu, izkazal pa se je tudi kot mentor najmlajšim članom članske reprezentance na nedavno končanem prvenstvu v Bolzanu. Z Mitjo bomo postavili strukturo mladih selekcij in oblikovali strategijo dela za naslednje srednje in dolgoročno obdobje,'' je ob tem v klubski mikrofon dejal direktor kluba Anže Ulčar.