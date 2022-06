Predstavniki HDD Sij Acroni Jesenic in HD Hidrie Jesenic so potrdili, da bodo v novi sezoni nastopili s skupnima ekipama v članski konkurenci

Predstavniki HDD Sij Acroni Jesenic in HD Hidrie Jesenic so potrdili, da bodo v novi sezoni nastopili s skupnima ekipama v članski konkurenci Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejski delavci na Jesenicah so končno našli skupni jezik. Prav danes so predstavniki HDD Sij Acroni Jesenic in HD Hidrie Jesenice potrdili, da bodo v novi sezoni nastopili s skupnima ekipama v članski konkurenci. Najvišja raven tekmovanja bo tudi v novi sezoni nastop v Alpski ligi, tudi v prihajajoči sezoni bodo igrali v Celinskem pokalu.

Predsednika obeh klubov Peter Bohinec in Miha Rebolj sta potrdila, da je združevanje elitne članske ekipe dogovorjeno, ob tem pa bo na Jesenicah ob prvi ekipi obstajala tudi tako imenovana razvojna ekipa, ki bo nastopala v ligi IHL in nudila priložnost, da se v njej kalijo mladi na poti v prvo ekipo ali pa tisti, ki so svoj status med najboljšimi izgubili.

"Marsikdo v Olimpiji od danes naprej ne bo več mirno spal" "Marsikdo v Olimpiji od danes naprej ne bo več mirno spal. Združeni smo močni in se tako vračamo na hokejski zemljevid." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nova ekipa sicer še nima imena, je pa jasno, da bodo igralci obeh ekip nastopali v enakem dresu, z enakimi klubskimi simboli in logotipi. "Vsi se zavedamo, da moramo biti na Jesenicah povezani. S tem bomo povečali prepoznavnost, povečali kakovost in zmanjšali odliv mladih igralcev v tujino," je na novinarski konferenci v dvorani Podmežakla med drugim dejal Bohinec in že požugal tudi v Ljubljano: "Marsikdo v Olimpiji od danes naprej ne bo več mirno spal. Združeni smo močni in se tako vračamo na hokejski zemljevid."

Miha Rebolj je izpostavil, da sta kluba presegla pretekle razlike in zamere in da so člani obeh kolektivov zdaj pred skupnim izzivi. Foto: Vid Ponikvar

Rebolj je izpostavil, da sta kluba presegla pretekle razlike in zamere in da so člani obeh kolektivov zdaj pred skupnim izzivi. Eden od njih je pridružitev elitnemu regionalnemu tekmovanju. "To je tako želja nas kot navijačev in tudi sponzorjev. Verjamem, da se bodo primerno odzvali in da to lahko uskladimo. Za nas bo pomembno, da sklenemo dolgoročne pogodbe."

Z Bohincem sta potrdila, da sta v stiku s pokrovitelji o strategiji financiranja, letos je bilo časa premalo. "Morda to lahko uresničimo že prihodnje leto, če bo klima zdržala."

Glavič ne želi, da mladi odhajajo v tujino

Nad stroko prve ekipe, pa tudi nad trenerji mlajših pogonov bo po novem bdel Gaber Glavič. Ta poudarja, da želijo v klubu zadržati mlade in jim ponuditi priložnost v razvojni ekipi, ki bo priložnost za prvo moštvo. "Ne želimo, da igralci, stari 14 ali 15 let, odhajajo v tujino. Želimo jim dati priložnost tukaj, kjer lahko dokončajo tudi šolo in se prebijejo naprej ter razvijejo svojo igro," pravi Glavič. O sestavi prvega moštva pa dodaja: "Ne zanima me, koliko je kdo star, igrali bodo vedno le najboljši."

"Ne želimo, da igralci, stari 14 ali 15 let, odhajajo v tujino. Želimo jim dati priložnost tukaj, kjer lahko dokončajo tudi šolo in se prebijejo naprej ter razvijejo svojo igro. Ne zanima me, koliko je kdo star, igrali bodo vedno le najboljši," pravi Gaber Glavič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Tujca bomo potrebovali vsaj še na vratarskem položaju"

Jasno je, da se bodo Jesenice spet oprle na lasten kader. Edini tujec v ekipi je zaenkrat mladi Latvijec Rudolfs Polcs. "Vemo tudi, da bomo tujca zanesljivo potrebovali vsaj še na vratarskem položaju," je dodal Glavič.

O razvoju mladih Glavič meni, da se bodo na Jesenicah vsaj zaenkrat naslonili na domačo stroko: "Časi, ko so imeli trenerji vse znanje v beležkah, so mimo. Zdaj so dosegljivi vsi podatki in treba je le delati. Tujci pa so lahko tudi tveganje. Povečini prihajajo iz hokejsko razvitih držav, kjer imajo tako velike baze igralcev, da si posamične napake lahko privoščijo. Mi si tega ne smemo in mislim, da reprezentance na vseh mladinskih nivojih potrjujejo, da v Sloveniji delamo dobro."

Ekipa bo skupne treninge začela 1. avgusta.