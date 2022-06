Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije je sprejelo propozicije in razpis klubskih tekmovanj za sezono 2022/23, v katerih se obeta kar nekaj sprememb. Večna tekmeca HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice se bosta po novem državnemu prvenstvu pridružila v drugem delu, prav tako se obetajo spremembe pri izvedbi Pokala Slovenije, za katerega je predvideno, da poteka v prostih terminih med sezono na različnih lokacijah.

Ena od največjih sprememb se obeta v državnem članskem prvenstvu, ki bo razdeljeno na dva dela. Prvi bo potekal po dvokrožnem sistemu med klubi, ki ne igrajo v ligi IceHL oziroma Alpski ligi. To pomeni, da bosta branilec naslova HK SŽ Olimpija (IceHL) in HDD Sij Acroni Jesenice (Alpska liga) prvi del izpustila.

Pri obeh večnih tekmecih so se v lanski sezoni zaradi natrpanosti urnikov v ligaških tekmovanjih spraševali o smiselnosti igranja državnega prvenstva že v prvem delu in bili kritični do sistema. Olimpija je tako večino tekem tega dela, z izjemo derbijev, odigrala z mlajšimi hokejisti, zato sta se kolektiva srečala že v polfinalu. Nov sistem predvideva, da se v prihodnji sezoni pridružita v drugem delu, in sicer v polfinalu, v katerem se bosta pomerila s prvim in drugim moštvom uvodnega dela tekmovanja. V polfinalu in finalu igrajo na dve zmagi.

Sprememba bo tudi v Pokalu Slovenije. Predvideno je, da ga izvedejo v prostih terminih med sezono na različnih lokacijah, ne na isti, kot je bilo v navadi v zadnjih letih.

Pri HZS so predstavili tudi propozicije tekmovanj v ligi IHL in ženskem državnem prvenstvu. Podrobneje o teh v nadaljevanju.

Državno prvenstvo članov, način tekmovanja: Naslov državnega prvaka bodo branili zmaji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

- prvi del tekmovanja: dvokrožno tekmovanje slovenskih klubov, ki ne tekmujejo v IceHL oziroma Alpski ligi (AHL);

- drugi del tekmovanja: prvi dve ekipi po prvem delu se uvrstita v polfinale, kjer se pridružita kluba, ki nastopata v IceHL in AHL. Prvi nosilec polfinala je klub, ki nastopa v IceHL, drugi nosilec je klub, ki nastopa v AHL. Para polfinala sta: IceHL-2. iz prvega dela in AHL-1. iz prvega dela. V finale se uvrstita zmagovalca polfinala;

- v polfinalu in finalu igrajo na dve zmagi.

Pokal Slovenije, način tekmovanja:

Pokal Slovenije bo izveden v prostih terminih med sezono na različnih lokacijah. Foto: Urban Meglič/Sportida - tekmovanje po sistemu izpadanja poraženega moštva na 1 tekmi;

- sistem: žrebanje štartnih številk pred začetkom tekmovanja. V primeru manjšega števila prijavljenih klubov bo (bodo) zadnji izžrebani klub (klubi) prost(i) v prvem krogu tekmovanja. Četrtfinale: A-B, C-D, E-F, G-H polfinale: zmag. A-B : zmag. C-D, zmag. E-F : zmag. G-H. Finale: zmagovalca polfinala;

- igralni dan: tekmovanje bo izvedeno v prostih terminih med sezono na različnih lokacijah. Domačin je prvoizžrebani v vsakem paru.

IHL, člani, predviden način tekmovanja: Za tekmovanje IHL je predvidenih več scenarijev, odvisno od števila prijavljenih. Foto: Vid Ponikvar

- redni del: v primeru petih ali šestih ekip se bo igral štirikrožni sistem, v primeru sedmih ali osmih ekip bo sistem trikrožni, v primeru več ekip se bo igral dvokrožni sistem (tekme ne štejejo za državno prvenstvo);

- končnica: v končnico se uvrsti prvih osem ekip;

- v četrtfinalu, polfinalu in finalu igrajo na tri zmage.

Državno prvenstvo članic in WIHL, predviden način tekmovanja:

- sistem: ekipe igrajo v enotni skupini po štirikrožnem ligaškem sistemu (odvisno od števila prijavljenih ekip);

- tekmovanje WIHL je tudi tekmovanje za DP ČLANICE. Zmagovalec finala postane zmagovalec WIHL za sezono 2022/23. V primeru, da bi bilo to tuje moštvo, naslov prvaka Slovenije v kategoriji članic osvoji najvišje uvrščeno slovensko moštvo.