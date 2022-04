Olimpija po dvojno domačo krono: "Ne bomo popuščali"

Hokejisti Olimpije bodo ob 18. uri gostili drugo tekmo finala državnega prvenstva proti Kranjčanom. V soboto so v Kranju s 7:0 potrdili vlogo favorita. Odločeni so, da danes postanejo državni prvaki.

Hokejisti Olimpije bodo ob 18. uri gostili drugo tekmo finala državnega prvenstva proti Kranjčanom. V soboto so v Kranju s 7:0 potrdili vlogo favorita. Odločeni so, da danes postanejo državni prvaki. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Na sporedu je druga tekma finala hokejskega državnega prvenstva, na kateri si favorit HK SŽ Olimpija že lahko zagotovi naslov prvaka in dvojno domačo krono (zeleno-beli so tudi pokalni prvaki). Ljubljančani so v soboto vlogo favorita potrdili z zmago s 7:0 na terenu nasprotnika HK Triglav Kranj, za katerega je že sodelovanje v finalu največji uspeh v domačem prvenstvu. Dvoboj se bo v Tivoliju začel ob 18. uri.

Že po nastopih v rednem delu in razvrstitvi ekip v državnem prvenstvu je bilo jasno, da v tej sezoni ne bo tradicionalnega obračuna obeh najmočnejših slovenskih hokejskih zasedb v velikem finalu. Branilci domačega naslova z Jesenic so namreč redni del končali na prvem mestu, Ljubljančani, ki so z izjemo obračunov z večnim tekmecem igrali z mlado zasedbo, pa so bili šele četrti.

Večna tekmeca sta se srečala že v polfinalu, z zmagama (5:0 in 3:0) in skupnim seštevkom 8:0 so v finale zanesljivo napredovali zmaji. Kranjčani so se v polfinalu pomerili z Založani, odločala je ena tekma. Z 2:1 so jo dobili Gorenjci in vknjižili največji uspeh v državnem prvenstvu, saj igrajo v prvem finalu - za skoraj vse igralce je to prvi članski finale. Ta je zanje predvsem nagrada za dobro delo in sezono, dobro se zavedajo, da je velik favorit finala Olimpija, ki si želi danes na domačem ledu dvigniti pokal za 17. naslov državnega prvaka v samostojni Sloveniji, sicer pa 25.

Pance: Naredili bomo vse, da bo to zadnja tekma sezone

Prvo finalno zmago - igrajo na dve zmagi - so varovanci Mitje Šivica vknjižili v soboto v Kranju, kjer so slavili s 7:0. Šivic bo Olimpijo danes še zadnjič v sezoni vodil v domačem Tivoliju. Če se bo zgodilo presenečenje, bi bila tretja tekma v četrtek v Kranju, a Olimpija je odločena, da bo to njena zadnja tekma sezone.

Kranjčani so že z uvrstitvijo v finale dosegli največji uspeh. Foto: Vid Ponikvar

"Začetek tekme je bil težek, a pristopili smo kot na vseh tekmah v ligi ICE. Vedeli smo, da imajo prednost domačega terena, saj je igrišče precej manjše kot v Ljubljani. Kranjčani imajo dobro ekipo, borili so se do konca. Izkoristili smo njihove napake. V torek bomo naredili vse, da bo to naša zadnja tekma v sezoni," pravi kapetan Žiga Pance, soigralcu pa je prikimal Sebastien Piche: "Naš cilj, ki smo si ga zadali že pred sezono, je dvojna domača krona. Prav nič ne bomo popuščali v torek in vsi si želimo, da bi navijači prišli in nas podpirali tudi na naši zadnji domači tekmi v tej sezoni."

"Lahko rečem, da je bil to vrhunec karier naših igralcev, saj z izjemo Anžeta Terlikarja nihče od preostalih fantov še ni igral v članskem finalu. Zasluženo so si izborili mesto v tem finalu. Na prvi tekmi so pustili srce na ledu. Olimpija je profesionalno moštvo, igra hitrejši hokej, njene reakcije so hitrejše. Tukaj se je odločalo. Ravno v teh počasnejših reakcijah je nastala razlika. Fantje so na tekmi garali, tako da jim je treba čestitati. Mi bomo šli v Tivoli na ponovni boj in pustili srce na ledu," pa je v pogovoru za Hokej TV dejal trener Kranjčanov Gorazd Drinovec.

Olimpija po 17. naslov v samostojni državi

V samostojni Sloveniji so se naslova državnega prvaka veselili le hokejisti Jesenic in Olimpije (različni pravni subjekti). Železarji so bili v zadnjih 30 letih 13-krat prvaki, skupno pa 36-krat. Ljubljančani so se v samostojni državi 16-krat veselili naslova, skupaj pa 24-krat. Zadnjič v sezoni 2018/19, sezono zatem tekmovanja zaradi pandemije covid-19 niso dokončali, lani pa so slavili Jeseničani.

Triglavane po DP čaka še en finale

Za Olimpijo bo po finalu konec sezone, v kateri je v ligi IceHL spisala lepo zgodbo in se prebila vse do četrtfinala, v katerem jo je po hudem boju in sedmih tekmah izločil Beljak. Triglavane nato čaka še en finale, in sicer finale lige IHL, v katerem bodo v ponovitvi lanskega finala naslov branili proti HK Slavija Junior.

Državno prvenstvo, finale, druga tekma Torek, 5. april

18.00 HK SŽ Olimpija - HK Triglav Kranj /1:0/

//Razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi; morebitna tretja tekma bo v četrtek v Kranju. Državno prvenstvo, finale, prva tekma Sobota, 2. april

HK Triglav Kranj : HK SŽ Olimpija 0:7 (0:1, 0:4, 0:2) /0:1/

0:1 Crnovič (Ropret, Zajc, 2.), 0:2 Leclerc (PP1, Ropret, Piche, 23.), 0:3 Čimžar (Leclerc, Štebih 24.), 0:4 Piche (PP1, Čimžar, Ropret, 28.), 0:5 Leclerc (Jezovšek, Čimžar, 35.), 0:6 Piche (Mušič, Leclerc, 47.), 0:7 Sodja (PP1, Koblar, Robar, 50.)