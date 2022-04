Že po nastopih v rednem delu in razvrstitvi ekip v državnem prvenstvu je bilo jasno, da v tej sezoni ne bo tradicionalnega obračuna obeh najmočnejših slovenskih hokejskih zasedb v velikem finalu. Branilci domačega naslova z Jesenic so namreč redni del končali na prvem mestu, Ljubljančani, ki so z izjemo obračunov z večnim tekmecem igrali z mlado zasedbo, pa so bili šele četrti.

Ljubljančani in Jeseničani so se tako pomerili že v polfinalu, z zmagama s 3:0 in 5:0 so zanesljivo napredovali zmaji. Kranjčani so se v polfinalu pomerili z Založani, odločala je ena tekma, ki so jo z 2:1 dobili Gorenjci. Ti bodo zaradi boljše uvrstitve v rednem delu (tretje mesto) prvo finalno tekmo igrali na domači ledeni ploskvi, ki je nekoliko manjša.

Šivic pričakuje resnost "Pričakujem, da se bodo fantje tekme lotili z vso resnostjo do kluba in do številke ter imena na dresu," pravi trener Olimpije Mitja Šivic. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Dejstvo je, da je prva tekma v Kranju, kjer je zelo težko igrati. Dejstvo je tudi, da je Kranj verjetno tretja najboljša ekipa v Sloveniji in da smo z njimi imeli že na Pokalu Slovenije kar nekaj težav. V pripravah na tekmo smo šli dan po dnevu, kot smo šli v ligi ICE. Od fantov pričakujem in zahtevam, da bodo pravi in bodo igrali, kot znajo. Daleč od tega, da bo tekma lahka, morali se bomo potruditi za zmago. Predvsem od fantov pričakujem, da se bodo tekme lotili z vso resnostjo do kluba in do številke ter imena na dresu," je v klubski mikrofon dejal trener Olimpije Mitja Šivic.

V kranjski zasedbi želje po dokazovanju ne manjka. Foto: HK Triglav Kranj

Želje po dokazovanju ne manjka

"V finalu pričakujemo težak dvoboj, saj se bomo srečali z najboljšo ekipo v državi, ki je svojo kakovost pokazala tudi v eni izmed najboljših lig v Evropi. Zavedamo se, da je Olimpija izrazit favorit, kljub temu pa želimo prikazati čim boljšo predstavo. Ne glede na to, da smo amaterska ekipa, želimo biti konkurenčni in pokazati, da je veliko znanja in želje po dokazovanju tudi v naši ekipi. V finale gremo povsem neobremenjeni in že nestrpno čakamo, da se vse skupaj prične. Upamo pa tudi na čim večjo podporo s tribun, ki nam bo dala še večji zagon, da se prikažemo v najboljši luči," pa je pred srečanjem razmišljal kapetan Kranjčanov Miha Ahačič.

Vstopnice za tekmo v dvorani Zlato polje so razprodane.

Druga tekma bo v torek ob 18. uri v Ljubljani, kjer želi Olimpija dvigniti pokal. Morebitna tretja tekma je predvidena v četrtek v Kranju.

Olimpija po 17. naslov v samostojni državi

V samostojni Sloveniji so se naslova državnega prvaka veselili le hokejisti Jesenic in Olimpije (različni pravni subjekti). Železarji so bili v zadnjih 30 letih 13-krat prvaki, skupno pa 36-krat. Ljubljančani so se v samostojni državi 16-krat veselili naslova, skupaj pa 24-krat. Zadnjič v sezoni 2018/19, sezono zatem tekmovanja zaradi pandemije covid-19 niso dokončali, lani pa so slavili Jeseničani.

Državno prvenstvo, finale, prva tekma Sobota, 2. april

20.00 HK Triglav Kranj - HK SŽ Olimpija *Igrajo na dve zmagi; druga tekma bo v torek, 5. aprila, ob 18. uri v Tivoliju; morebitna tretja tekma bo v četrtek, 7. aprila, v Kranju.