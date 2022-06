Šturm ostaja v Ljubljani, Logar na Jesenicah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo hokejskega kluba Olimpije nadaljuje s sestavljanjem ekipe za novo sezono. Danes je klub sporočil, da je podaljšal pogodbo z reprezentančnim napadalcem Jako Šturmom, ki je v Ljubljano prišel po lanski sezoni z Jesenic. V lanski sezoni je za slovenske prvake v lige ICEHL odigral 46 tekem, na katerih je dosegel tri gole in zbral šest podaj.

V sezoni 2022/23 ostajajo v ekipi tudi Žiga Pance, Kristjan in Mark Čepon, Joona Erving, Rok Kapel, Gregor Koblar, Luka Kalan, Tadej Čimžar, Miha Zajc, Žan Us, Nik Simšič, Aljoša Crnovič in Jaka Sodja.

Pridružili so se ji tudi Kanadčani Anthony Morrone, Marc-Olivier Vallerand in Carl Neill ter Nejc Stojan.

Od domačih igralcev sta zaenkrat uradno klub zapustila le Blaž Tomaževič in Žan Jezovšek.

Iz tabora Sij Acroni Jesenic, največjih rivalov Olimpije, pa so sporočili, da v njihovi ekipi ostaja Miha Logar, ki je sredi minule sezone v ekipo prišel iz Ljubljane.

