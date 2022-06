"S prihodom v Ljubljano se začenja novo poglavje v moji karieri in zelo se veselim začetka sezone. Mislim, da nas čaka kar nekaj izzivov in vsekakor si želim odlične sezone," je dejal Carl Neill, ki se bo soigralcem pridružil konec julija.

Nova okrepitev naše ekipe je kanadski branilec Carl Neill. 🔥

👉 Carl je preteklo sezono začel pri moštvu Laval Rocket v American Hockey League in zaključil pri Kölner Haie v DEL.

Carl, dobrodošel! Welcome to Ljubljana, Carl! 💚🔥#icehl #hkszolimpija pic.twitter.com/8sOm5CSNUZ — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) June 6, 2022

"Na ledu je težek nasprotnik, brezkompromisen pred golom in v kotih, zna odigrati pod pritiskom in organizirati napad, lepo se premika na modri liniji in ima dober strel. Dobivamo igralca, ki nam bo dal tudi veliko borbenosti in značaja," je o novincu v Tivoliju povedal Mitja Šivic.

V sezoni 2022/23 ostajajo v ekipi Žiga Pance, Kristjan in Mark Čepon, Joona Erving, Rok Kapel, Gregor Koblar, Luka Kalan, Tadej Čimžar, Miha Zajc, Žan Us, Nik Simšič, Aljoša Crnovič, Jaka Sodja. Pridružila sta se tudi Kanadčana Anthony Morrone in Marc-Olivier Vallerand ter Nejc Stojan.