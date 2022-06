Crnović podaljšal sodelovanje z Olimpijo

Branilec Aljoša Crnovič je naslednji v vrsti, ki je podaljšal sodelovanje s hokejisti SŽ Olimpije, je sporočil ljubljanski klub. Trindvajsetletni slovenski reprezentant, ki je lansko sezono začel na Jesenicah, nato pa se pridružil Ljubljančanom, je v minuli sezoni lige ICEHL za zeleno-bele odigral 34 tekem in v statistiko vpisal gol in osem podaj.

Crnovič se je pridružil številnim drugim hokejistom Olimpije, ki so nedavno podaljšali pogodbo za prihodnjo sezono. To so Finec Joona Erving ter Slovenci Rok Kapel, Gregor Koblar, Luka Kalan, Tadej Čimžar, Miha Zajc, Žan Us, Nik Simšič, Žiga Pance, Jaka Sodja ter brata Kristjan in Mark Čepon.

Ekipo so okrepili tudi Kanadčana Anthony Morrone in Marc-Olivier Vallerand ter Nejc Stojan.