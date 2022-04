Dan D za Jeseničane: v Asiagu bo znan prvak

Zmagovalec večernega finalnega dvoboja Alpske lige med Asiagom in HDD Sij Acroni Jesenice bo prvak tekmovanja. Bo na vrhu znova slovenska ekipa? V zadnjih dveh izvedbah je bil prvak HK SŽ Olimpija (2018/19, 2020/21), sezone 2019/20 zaradi covid-19 niso izpeljali do konca.

Medtem ko Jeseničani igrajo v prvem finalu Alpske lige, je Asiago vajen igranja v finalu. Lani je v njem izgubil proti Olimpiji (0:3), leta 2017 je proti Rittnu vodil z 2:0 v zmagah, na koncu pa izgubil z 2:3, leta 2018 pa je postal prvak.

Železarji so finalno serijo odprli s porazom (1:4) v Italiji, nato z domačo zmago v podaljšku finale izenačili, na drugem gostovanju zmagali s 4:1 in si priigrali zaključni plošček za prvaka. Tega bi lahko izkoristili v soboto v domači dvorani Podmažakla, a so jim Italijani, ki so na Gorenjsko pripotovali brez poškodovanega prvega vratarja Gianluce Vallinija, to preprečili in odločitev o prvaku prestavili na današnji dvoboj v Asiagu.

Ta se bo začel ob 20.30.