Asiago preprečil jeseniško veselico v napolnjeni Podmežakli

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice niso izkoristili zaključnega ploščka za naslov prvaka Alpske lige. Pred skoraj 4.000 gledalci v dvorani Podmežakla so z 2:4 izgubili z Asiagom, tako da bo o prvaku odločala peta torkova tekma v Asiagu. Kandidaturo za nastop v Alpski ligi v prihodnji sezoni je oddalo 16 od 17 klubov, ki so v njej igrali to sezono, in še dva novinca – HK Slavija Junior in italijanski Hockey Unterland Cavaliers.

Jeseničani so finalno serijo proti Asiagu odprli s porazom (1:4) v Italiji, nato z domačo zmago v podaljšku finale izenačili, v četrtek na gostovanju zmagali s 4:1 in si priigrali zaključni plošček za prvaka. Tega bi lahko izkoristili danes v domači dvorani Podmažakla, v kateri se je zbralo skoraj 4.000 gledalcev, a se jim na koncu ni izšlo po željah. Izgubili so z 2:4, tako da bo prvak znan v torek v Asiagu.

Italijani so na Jesenice pripotovali brez poškodovanega prvega vratarja Gianluce Vallinija v postavi, tako da je v vratih gostov stal Luca Stevan, ki je v letošnji alpski sezoni branil le na petih tekmah. Gostitelji so še naprej pogrešali Nejca Stojana in Timoteja Kočarja, se je pa v postavo vrnil Sašo Rajsar.

Na tribunah se je zbralo skoraj 4.000 gledalcev. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Asiago je kljub odsotnosti pomembnega člena začel precej napadalno, bil v prvem delu tretjine nevarnejši nasprotnik in v 7. minuti povedel. Najprej je poskušal Anthony Salinitri, Oscar Fröberg je njegov strel odbil, a le do Stevena Iacobellisa, ki je z bližine zadel. Pet minut pozneje so se razveselili domači navijači, Miha Logar je z izjemno natančno odmerjenim strelom na prvo vratnico z desne strani matiral Stevana, izenačil in postavil izid uvodnega dela, v katerem so železarji ob koncu zaigrali bolje.

Še boljši je bil zanje začetek druge tretjine, ko so nepozornim gostom že po nekaj sekundah ušli v protinapad, ki ga je Eetu Elo kronal z zadetkom. A Asiago se ni predal, večkrat pa se je moral izkazati tudi domači vratar Fröberg. Med drugim je imel po prekršku Logarja Anthony Salinitri kazenski strel, ki pa ga je Šved ubranil.

Trener železarjev Nik Zupančič bo moral ekipo pripraviti na torkovo gostovanje v Italiji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Sledil je prvi "power-play" domačih na dvoboju, a je ostal neizkoriščen. Kazen je prišla na polovici tekme, saj so hokejisti Asiaga ob že izenačenih močeh zadeli za 2:2. Po prejetem golu so imeli Italijani tri zaporedne prednosti igralca več, a je jeseniška obramba ostala trdna, tako da sta moštvi tudi na drugi odmor odšli ob izenačenju.

V zadnjem delu je imel najprej priložnost za domače Eric Pance, še lepšo pa nato Jure Sotlar, vendar se izid ni spremenil. Nato pa je sledil še en hladen tuš za navijače; domači so v 54. minuti pustili preveč prostora pred svojim golom, odbiti plošček pa je osamljeni Salinitri potisnil v gol. Jeseničani so lovili izenačenje, ob koncu tudi brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Jose Antonio Magnabosco je v 60. minuti zadel v prazen gol in postavil končnih 4:2.

Serija je zdaj izenačena (2:2), prvak bo znan v torek, ko se bosta tekmeca pomerila v Asiagu.

Fotogalerija s tekme (foto: Peter Podobnik/Sportida):

Prvi jeseniški finale

Medtem ko Jeseničani igrajo v prvem finalu Alpske lige, pa je Asiago vajen igranja v finalu. Lani je v njem izgubil proti Olimpiji (0:3), leta 2017 je proti Rittnu vodil z 2:0 v zmagah, na koncu pa izgubil z 2:3, leta 2018 pa je postal prvak.

Ob 16-erici kandidirata še Slavija in prvak druge italijanske lige

Do petka popoldan, ko se je iztekel rok za kandidature za igranje v Alpski ligi v prihodnji sezoni, je te oddalo 16 (od 17) aktivnih klubov lige in še dva novinca. To sta HK Slavija Junior, o povezovanju s katero so govorili pri novincu ICEHL HK SŽ Olimpija, in prvak druge italijanske lige Hockey Unterland Cavaliers iz Egne.

Sestavo lige bodo zdaj potrjevale nacionalne zveze iz Avstrije, Italije in Slovenije. Kdo bo prihodnjo sezono del Alpske lige, bo znano do 10. maja. Avstrijski mediji so se razpisali, da je Feldkirch oddal skupno kandidaturo za igranje v ICEHL v prihodnji sezoni z Dornbirnom, da pa se za nastop v ICEHL v bližnji prihodnosti zanimata tudi letošnja finalista.